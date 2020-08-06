5 Ağustos Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son depremler belli oldu. Bugün sabah saatlerinde Malatya'da artçı depremlerin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. En son nerede deprem oldu? sorusunun yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....