İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. BEDAŞ İstanbul genelinde meydana gelecek elektrik kesintilerini sosyal medya aracılığıyla günlük olarak duyuruyor. İşte 6 Ağustos 2024 Salı Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) elektrik kesintisi sorgulama ekranı...