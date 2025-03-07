Tarım ve Orman Bakanlığı, 6 Mart'ta taklit ve tağşiş listesine yeni firmaların eklendiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde, firmaların yaptığı usulsüzlükler ortaya çıkarıldı. İşte, güncel taklit ve tağşiş listesi...