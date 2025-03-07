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        Haberler Bilgi Ekonomi 6-7 Mart taklit tağşiş listesi 2025: Taklit tağşiş listesi güncellendi! İşte ürünlerinde usulsüzlük tespit edilen firmalar

        Taklit tağşiş listesi güncellendi! İşte ürünlerinde usulsüzlük tespit edilen firmalar

        Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerini sürdürüyor. Ürünlerinde usulsüzlüğe rastlanan firmalar, taklit ve tağşiş listesine eklenerek kamuoyu ile paylaşılıyor. Bakanlık, 6 Mart'ta onlarca firmayı daha listeye ekledi. İşte, güncel haliyle taklit ve tağşiş listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 10:04 Güncelleme: 07.03.2025 - 10:04
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          Tarım ve Orman Bakanlığı, 6 Mart'ta taklit ve tağşiş listesine yeni firmaların eklendiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde, firmaların yaptığı usulsüzlükler ortaya çıkarıldı. İşte, güncel taklit ve tağşiş listesi...

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