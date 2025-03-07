Taklit tağşiş listesi güncellendi! İşte ürünlerinde usulsüzlük tespit edilen firmalar
Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerini sürdürüyor. Ürünlerinde usulsüzlüğe rastlanan firmalar, taklit ve tağşiş listesine eklenerek kamuoyu ile paylaşılıyor. Bakanlık, 6 Mart'ta onlarca firmayı daha listeye ekledi. İşte, güncel haliyle taklit ve tağşiş listesi...
Giriş: 07.03.2025 - 10:04 Güncelleme: 07.03.2025 - 10:04
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 6 Mart'ta taklit ve tağşiş listesine yeni firmaların eklendiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde, firmaların yaptığı usulsüzlükler ortaya çıkarıldı. İşte, güncel taklit ve tağşiş listesi...
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