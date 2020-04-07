KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Kendinizi geliştirmek için yeni hobilere yöneleceğiniz bir haftadan geçiyorsunuz sevgili Koç burçları. Belki hobilerinizi bir üst seviyeye dahi taşıyabilirsiniz. 8 Mart’ta gerçekleşecek Dolunay’da ise daha çok kabuğunuza çekilecek ve insanlarla pek fazla etkileşim halinde olmak istemeyeceksiniz. Dolunay ayrıca ilişkilerde sizleri sınıyor. Partnerinizle alakalı ufak tartışmalar yaşayabilirsiniz. İlişkilerde agresif tavırlar içerisinde olabilirsiniz. Ancak bu süreçte iki tarafın da birbirine karşı sabırlı olması gerekiyor. Birbirinizi alttan almaya çalışmalısınız. Sağlıkta ise boğaz ağrısına dikkat edin…