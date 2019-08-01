01 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mobil iletişimde yeni bir çığır açması beklenen 5G, dünyada adım adım yaygınlaşıyor. Peki, 5G nedir? Hangi ülkeler 5G teknolojisini kullanıyor? İşte detaylar...
5G NEDİR?
5G, diğer adıyla 5. Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmeti; yeni nesil kablosuz telefon teknolojisidir. 4G'nin yaklaşık 10 katı veri iletim hızı sağlayan 5G bazı ülkelerde kullanıma başlamıştır.
5G HANGİ ÜLKELERDE KULLANILIYOR?
ABD’de Verizon, Sprint ve AT&T arasındaki 5G rekabeti ülkenin 30’e yakın noktasında kendine kapsama alanı bulurken, Çin’in lisanslarının dağıtım aşamasında olduğu 5G alanında, Japonya ise kulelerini inşa ediyor. 5G’nin altyapısında açık ara önde olan Çinli Huawei’nin ise Rusya'nın en büyük operatörü için sağladığı 5G ekipmanlarının da kurulum aşamasında.
5G’nin açık ara en yaygın kullanılabildiği ülke, bu alandaki yoğun Ar-Ge çalışmalarına da ev yapan İsviçre olurken, bu ülkedeki ticari olarak kullanılabilen 5G noktalarının sayısı 200’ü aştı.
5G’nin sınırlı olarak erişilebildiği noktaların sayısı 27 olurken, 5G’nin ağ altyapısının kurulduğu ancak sistem test aşamasında olduğu için henüz tüketiciler tarafından deneyimlenemeyen noktaların dünya genelindeki sayısı ise 166 olarak kayıtlara geçti.
5G’nin mevcut veya test aşamasında olduğu toplam nokta konum sayısı 511’e ulaşırken, 5G’ye geçen operatör sayısı ise 41’e çıktı.
Türkiye’nin yakın coğrafyasında ise Romanya ve Suriye 5G konusundaki deneme çalışmalarıyla dikkat çekti.
TÜRKİYE 5G'YE NE ZAMAN GEÇECEK?
Türkiye henüz dünya 5G haritasında kendine yer bulamazken, çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Türkiye'de hizmet veren operatörler 5G üzerine yaptığı testleri başarıyla tamamladı.
Planlama doğrultusunda 2020 yılında bazı bölgelerde 5G kullanımı resmen başlamış olacak.
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