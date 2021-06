Türkiye'de 5G ile canlı yayınlanacak

5G League of Legends: Wild Rift turnuvası başlıyor - Haberler

HABERTURK.COM

Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile espor ve oyun pazarında gerçekleştirdiği işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. FreeZone Gaming portföyünü “League of Legends: Wild Rift” mobil oyunu ile genişleten Vodafone, FreeZone’lu gençlere “Wild Rift”i internetinden yemeden ve en düşük ping garantisiyle oynama olanağı sunacağını duyurdu.

Bu kapsamda Vodafone FreeZone ve Riot Games, 30 Haziran’da Türkiye’nin ilk 5G Wild Rift Mobil Turnuvası’nı da düzenleyecek. “Vodafone FreeZone Wild Rift 5G Turnuvası” adıyla düzenlenecek etkinlik, 5G üzerinden canlı yayınlanacak.

Vodafone FreeZone ve Riot Games işbirliğinin detayları, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul’un katılımıyla düzenlenen online toplantıda aktarıldı.

‘ESPOR PAZARINA 31 MİLYON TL’LİK YATIRIM YAPTIK’

Gaming portföyleriyle 2018’den bugüne 1 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Vodafone FreeZone markamızla 5 yıl önce adım attığımız espor pazarına 31 milyon TL’lik yatırım yaptık. Önümüzdeki 5 yılda bu yatırımımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Hem Gamer ek paketlerimiz, hem de FreeZone Gaming portföyümüz ile gençlere internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyoruz. Şimdi de 4 yıldır iş ortağımız olan Riot Games ile gençlere yeni bir oyun faydası sunmak üzere harekete geçtik. FreeZone’luların paketlerine ‘League of Legends: Wild Rift’ mobil oyununu ekledik. Ayrıca, Riot Games ile birlikte ülkemizin ilk 5G Wild Rift Mobil Turnuvası’nı da düzenleyeceğiz.”

Wild Rift'in 2021 Apple Tasarım Ödülü’nü kazandığını hatırlatan Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul ise “Wild Rift, bizler için yepyeni bir deneyim yolculuğuna açılan bir kapı oldu. Bu kapsamda, geçmişte de birlikte oyuncularımza pek çok yenilik sunduğumuz Vodafone FreeZone markasıyla yeni bir işbirliğine daha imza atıyoruz” dedi.

‘EN DÜŞÜK PING GARANTİSİ VERİLECEK’

Taraflar arasında yapılan işbirliği kapsamında, Vodafone FreeZone’a “League of Legends: Wild Rift” mobil oyununu da eklendi. Kullanıcılar, “Wild Rift” oyununu Vodafone FreeZone paketleriyle internet kotalarından düşmeden oynanabilecek. FreeZone Gaming porföyünde “Wild Rift”in yanı sıra “Twitch, Discord, PubG Mobile, Teamfight Tactics Mobile, Zula Mobile” oyunları da bulunuyor.

Yapılan açıklamaya göre Vodafone, sunduğu Garantili Bit Hızı (GBR - Guaranteed Bit Rate) özelliğiyle, şebekesinde önceliklendirilen FreeZone’lulara “Wild Rift” oyununu en düşük ping garantisiyle oynama imkânı da verecek. Açıklamada, “Vodafone, oyuncuların ‘Wild Rift’ platformundaki gecikme süresinde normal Vodafone kullanıcılarına göre 10 ms’ye varan iyileşmeler sağlarken, 60 ms’den yüksek gecikme yaşanma ihtimalini de yarı yarıya azaltacak” denildi.

5G İLE CANLI YAYINLANACAK

Vodafone FreeZone ve Riot Games ayrıca, Türkiye’nin ilk 5G Wild Rift Mobil Turnuvası’nı da düzenleyecek. Riot Games Espor Sahnesi’nde 30 Haziran’da “Vodafone FreeZone Wild Rift 5G Turnuvası” adıyla gerçekleştirilecek turnuvaya toplam 1200 başvuru alındı. 4 takım halinde 20 kişinin yarışacağı ve takım kaptanlarının gaming influencer’ları “Zeonn” (Necati Akçay),“Immortoru” (Furkan Tekeş),Tolgahan “Oyunbros” Türkben ve “Miafitz”den (Gözde Demiral) oluşacağı turnuvada, geriye kalan 16 oyuncu sosyal medyada özel bir kurguyla seçilen gönüllüleri kapsayacak.

Turnuvaya takım kaptanları ve shoutcaster’lar Riot Games Espor Sahnesi’nden, 16 gönüllü ise pandemi tedbirleri nedeniyle evlerinden katılacak. Espor Sahnesi’ndeki takım kaptanları oyuna 5G altyapısıyla bağlanacak ve 5G uyumlu cihazlarla oyunu oynayacak. Turnuva canlı yayını da 5G üzerinden verilecek. Turnuva, Vodafone FreeZone YouTube kanalı ve takım kaptanlarının Twitch hesaplarından izlenebilecek.

LOL’UN MOBİL VERSİYONU

Android ve iOS için Riot Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan “League of Legends: Wild Rift”, çok oyunculu bir online savaş arenası video oyunu olarak geçen yıl piyasaya sürüldü. “League of Legends”ın mobil versiyonu olan “Wild Rift”te, “League of Legends”da olduğu gibi, oyuncular bir karakteri (“şampiyon”) kontrol ediyor ve rakip takımın “Nexus”unu yok etmek amacıyla oyunculardan oluşan bir ekibe veya Yapay Zeka (AI) kontrollü birimlere karşı savaşıyor.