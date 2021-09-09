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Haberler Teknoloji Bilişim ‘5G frekans ihalesi 2022'de’ - Haberler

Bilişim 500’e katılan Bakan Yardımcısı Sayan’dan 5G için kritik tarih

Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması “Bilişim 500”ün sonuçların açıklandığı törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “2023 yılına kadar 5G’ye yerli ve mili ürünlerimizle geçmeyi hedefliyoruz. 2022 yılında 5G’yi frekans ihalesini bütün paydaşlarımız ile birlikte yapacağımızın duyurusunu ve müjdesini paylaşmak istiyorum” dedi.

09.09.2021 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL
‘5G frekans ihalesi 2022'de’ - Haberler
HABERTURK.COM

Türkiye’de bilişim sektörünün ciroları itibariyle en büyük 500 şirketini genel ve faaliyet gösterdikleri kategorilere göre sıralayarak pazar hakkında öngörü ve özellikleri belirleyen İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2020 Araştırması’nın sonuçları açıklandı.

“Yarının Unicornları Bugün Bilişim 500’de!” mottosu ile bu yıl 22. kez gerçekleştirilen Bilişim 500 Araştırması için bu yıl ilk kez ‘fijital’ (fiziksel ve dijital) olarak yapılan törene online olarak katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Rakamlara baktığımızda bilişim sektörü açısında 2020 yılında son 10 yıldaki en yüksek büyümenin gerçekleştiğini görüyoruz. Bilişim sektörümüzü ülkemiz için sürdürülebilir bir refah kaynağı haline getirebilmemiz, ancak yerli ve milli ürünlerimizle mümkün olabilir” dedi.

Sayan, “2023 yılına kadar 5G’ye yerli ve mili ürünlerimizle geçmeyi hedefliyoruz. 2022 yılında 5G frekans ihalesini bütün paydaşlarımız ile birlikte yapacağımızın duyurusunu ve müjdesini bir kez daha paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

SEKTÖR PANDEMİDEN KÂRLI ÇIKTI

Bilişim 500 araştırmasının sonuçları hakkında bilgi veren M2S Araştırma Pazarlama Şirketi’nin Genel Müdürü Özlem Unan, pandemi döneminin bilişim sektörünü olumlu olarak etkilediğini belirterek, “2020 yılında yapılan son sıralamada yer alan 500 şirketin toplam geliri 170.6 milyar TL oldu; 2019 yılına göre büyüme TL bazıda yüzde 29 olarak gerçekleşti. Bilişim sektörünün son 10 yılındaki büyümesi yüzde 179 oldu. Sıralamaya giren şirketlerin yarısı TL bazında yüzde 25 ve üzeri büyüme gerçekleştirdi. Gelirlerde en yüksek büyüme yüzde 467. Sıralamada yer alan şirketlerin yüzde 41’i Türkiye merkezli üretici şirketler. Pandemi ile birlikte özellikle uzaktan çalışmanın artması, e-ticaretin büyümesi beraberinde hem kişisel hem kurumsal veri hırsızlığı amaçlı siber saldırıların artmasına sebep oldu. Gelecek yıllar verinin altın olduğu, nesnelerin interneti, yapay zeka derken veri işleme, yönetimi ve siber güvenlik üzerine kurulu bir dönem olacak” dedi.

Törende konuşan KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca ise şunları söyledi: Pek çok alanda dijitalleşmeyle beraber, ileri analitik, robotik gibi teknolojiler hepimizin hayatında. Burada önemli bir ivme olacak. Geçen yıl yaklaşık 27 milyar dolarlık büyüklüğe erişen Türkiye bilişim sektörünün bu yıl da en azından yüzde 10 büyümesini bekliyoruz. Sektörümüzde niceliksel gelişmeden çok niteliksel ilerlemenin önemli olduğunu düşünüyoruz.”

‘HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLARLIK ŞİRKETLER ÇIKARMAK’

Bilişim 500 ödül törenine online olarak katılan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç da şöyle konuştu:

“Covid-19 etkisi ile uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim ile yeni iş modellerinin hayatımıza girmesi bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırım yapılmasına neden oldu. Artık ülkemizden de bilgi ve iletişim sektöründen unicorn’lar çıkmakta. 2010’da kurulan Peak Games'in 1.8 milyar dolara dünyaca ünlü oyun şirketi Zynga tarafından satın alınması ile başlayan süreç, Gram Games’in 250 milyon dolara, Rollic Games’in 168 milyon dolara satın alınması, daha sonrasında ise Getir ve HepsiBurada ile devam etti. Bu örnekler sürekli artmakta. Son eklenen Unicorn ise Dream Games oldu. Şimdi hedefimiz ise on milyon dolarlık şirketler çıkarmak.”

İŞTE BİLİŞİM 500'DE ÖDÜL KAZANANLAR

Bilişim 500’de, 12’si PLUS, 8’i Türkiye Ekonomisine Katkı Özel kategorisi olmak üzere toplamda 84 kategorinin zirveye ulaşan şirketlerine ödülleri verildi. Törende bilişim sektörüne 35 yıl emek veren Zafer İnkaya ve Ertan Barut’a “35 Yıl Emek” ödülleri verildi. BTHaber Gazetesi özel ödülleri katgorisinde ise “Eğitimde Dijital Dönüşümün Öncüsü” ödülü Erdeniz Ünvan’a ve “Yılın Bürokratı” ödülü de Prof. Dr. Faruk Bilir’e takdim edildi. Her şirketin kendi kulvarında değerlendirildiği araştırma sonuçlarına göre; Dağıtıcı, Sistem Entegratörü ve İş Ortağı, Uluslararası Merkezli Üretici/Üreticinin Temsilcisi, Türkiye Merkezli Üretici, Bilişim 500 Plus ve Türkiye Ekonomisine Katkı kategorilerindeki ödüllerin sahipleri şunlar oldu:

35 YIL EMEK ÖDÜLERİ

35 YIL EMEK

ZAFER İNKAYA

35 YIL EMEK

ERTAN BARUT

BTHABER ÖZEL ÖDÜLLERİ

EĞİTİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ

ERDENİZ ÜNVAN

YILIN BÜROKRATI

PROF. DR. FARUK BİLİR

DAĞITICI KATEGORİ ÖDÜLLERİ

YILIN AĞ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

PROLİNK

YILIN MOBİL TELEFON KATEGORİ BİRİNCİSİ

BİLKOM BİLİŞİM

YILIN BİLGİ GÜVENLİĞİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

PROLİNK

YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

TEKNOSA

YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

EXCLUSIVE NETWORKS

YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

EXCLUSIVE NETWORKS

SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI KATEGORİ ÖDÜLLERİ

YILIN AĞ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

YILIN TELEKOMÜNİKASYON ALT YAPI DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

NETAŞ

YILIN BİLGİ GÜVENLİĞİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

HAVELSAN

YILIN VERİ YEDEKLEME VE DEPOLAMA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

NETAŞ

YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ

İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

HAVELSAN

YILIN E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOLAYSOFT YAZILIM

YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

YILIN BARINDIRMA YÖNETİM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

YILIN BULUT HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

NETAŞ

YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ

HAVELSAN

YILIN MOBİL UYGULAMALAR KATEGORİ BİRİNCİSİ

İSBAK

YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ

İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

SBI BİLİŞİM

YILIN SEKTÖREL YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

HAVELSAN

YILIN SANALLAŞTIRMA YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

NETAŞ

YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

NETAŞ

YILIN SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

ULUSLARARASI MERKEZLİ ÜRETİCİ / ÜRETİCİNİN TEMSİLCİSİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ

YILIN BASKI SİSTEMLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

KYOCERA BİLGİTAŞ

YILIN VERİ TOPLAMA DONANIMI (OT/VT) KATEGORİ BİRİNCİSİ

MOBİSİS TEKNOLOJİ

YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

LENOVO TÜRKİYE

YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ

SAP TÜRKİYE

YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

SAP TÜRKİYE

YILIN ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

WEBHELP

YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ

SAP TÜRKİYE

YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ

MICRO FOCUS

YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

SAP TÜRKİYE

YILIN SEKTÖREL YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

ADESSO TÜRKİYE

YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

NTT DATA

YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

SAP TÜRKİYE

YILIN ULUSLARARASI MERKEZLİ ÜRETİCİ / ÜRETİCİNİN TEMSİLCİSİ ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ

VODAFONE

TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ

YILIN AĞ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

TEKNOTEL BİLİŞİM

YILIN BİLGİ GÜVENLİĞİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

İŞNET

YILIN VERİ TOPLAMA DONANIMI (OT/VT) KATEGORİ BİRİNCİSİ

LUNA ELEKTRİK

YILIN TELEKOMÜNİKASYON ALT YAPI DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

TÜRK PRYSMIAN KABLO

YILIN VERİ YEDEKLEME VE DEPOLAMA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

TÜRKSAT

YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ

STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ

YILIN ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

TURKCELL GLOBAL BİLGİ

YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

KAREL ELEKTRONİK

YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

ASSİSTT

YILIN E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

LOGO YAZILIM

YILIN BARINDIRMA YÖNETİM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

RADORE

YILIN BULUT HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

VMİND

YILIN ALTERNATİF TELEKOM OPERATÖRÜ KATEGORİ BİRİNCİSİ

TURKNET

YILIN İNTERNET HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

TÜRK TELEKOM

YILIN MOBİL UYGULAMALAR KATEGORİ BİRİNCİSİ

TEKNASYON YAZILIM

YILIN İNSAN KAYNAKLARI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

BİLİN YAZILIM

YILIN DOKÜMAN ARŞİV YÖNETİM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

KODA BİLİŞİM

YILIN CRM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

İDEA TEKNOLOJİ

YILIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

NETCAD

YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

KRON

YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ

ARKEL

YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

ARD GRUP BİLİŞİM

YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

LOGO YAZILIM

YILIN SEKTÖREL YAZILIM BİRİNCİSİ

SOFTTECH

YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ

TURKCELL

BİLİŞİM 500 PLUS ÖDÜLLERİ

YILIN KGK KATEGORİ BİRİNCİSİ

İNFORM ELEKTRONİK

YILIN 3 YAŞINDAN KÜÇÜK GENÇ ŞİRKETLER KATEGORİ BİRİNCİSİ

ÖZ İLKE BİLİŞİM

YILIN 3 YAŞINDAN KÜÇÜK EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ

BT SANAL MARKET

YILIN SAVUNMA SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

HAVELSAN

YILIN FİNANS SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

SOFTTECH

YILIN SAĞLIK SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

AKGÜN BİLGİSAYAR

YILIN TARIM SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

TARNET

YILIN TURİZM SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

HİTİT BİLGİSAYAR

YILIN SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI - IOT VE M2M KATEGORİ BİRİNCİSİ

NETAŞ

YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ - IOT VE M2M KATEGORİ BİRİNCİSİ

ARVENTO

YILIN SON 1 YILDA EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ

BİTES SAVUNMA

YILIN SON 3 YILDA EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ

LENOVO TÜRKİYE

TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI ÖZEL ÖDÜLLERİ

YILIN AR-GE YATIRIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

HAVELSAN

YILIN YAPAY ZEKA KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

KAREL ELEKTRONİK

YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ

TÜRK TELEKOM

YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

SOFTTECH

YILIN DONANIM İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ

CORNİNG OPTİK İLETİŞİM

YILIN HİZMET İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ

NETAŞ

YILIN YAZILIM İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ

TEKNASYON YAZILIM

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