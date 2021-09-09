Türkiye’de bilişim sektörünün ciroları itibariyle en büyük 500 şirketini genel ve faaliyet gösterdikleri kategorilere göre sıralayarak pazar hakkında öngörü ve özellikleri belirleyen İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2020 Araştırması’nın sonuçları açıklandı.
“Yarının Unicornları Bugün Bilişim 500’de!” mottosu ile bu yıl 22. kez gerçekleştirilen Bilişim 500 Araştırması için bu yıl ilk kez ‘fijital’ (fiziksel ve dijital) olarak yapılan törene online olarak katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Rakamlara baktığımızda bilişim sektörü açısında 2020 yılında son 10 yıldaki en yüksek büyümenin gerçekleştiğini görüyoruz. Bilişim sektörümüzü ülkemiz için sürdürülebilir bir refah kaynağı haline getirebilmemiz, ancak yerli ve milli ürünlerimizle mümkün olabilir” dedi.
Sayan, “2023 yılına kadar 5G’ye yerli ve mili ürünlerimizle geçmeyi hedefliyoruz. 2022 yılında 5G frekans ihalesini bütün paydaşlarımız ile birlikte yapacağımızın duyurusunu ve müjdesini bir kez daha paylaşmak istiyorum” diye konuştu.
SEKTÖR PANDEMİDEN KÂRLI ÇIKTI
Bilişim 500 araştırmasının sonuçları hakkında bilgi veren M2S Araştırma Pazarlama Şirketi’nin Genel Müdürü Özlem Unan, pandemi döneminin bilişim sektörünü olumlu olarak etkilediğini belirterek, “2020 yılında yapılan son sıralamada yer alan 500 şirketin toplam geliri 170.6 milyar TL oldu; 2019 yılına göre büyüme TL bazıda yüzde 29 olarak gerçekleşti. Bilişim sektörünün son 10 yılındaki büyümesi yüzde 179 oldu. Sıralamaya giren şirketlerin yarısı TL bazında yüzde 25 ve üzeri büyüme gerçekleştirdi. Gelirlerde en yüksek büyüme yüzde 467. Sıralamada yer alan şirketlerin yüzde 41’i Türkiye merkezli üretici şirketler. Pandemi ile birlikte özellikle uzaktan çalışmanın artması, e-ticaretin büyümesi beraberinde hem kişisel hem kurumsal veri hırsızlığı amaçlı siber saldırıların artmasına sebep oldu. Gelecek yıllar verinin altın olduğu, nesnelerin interneti, yapay zeka derken veri işleme, yönetimi ve siber güvenlik üzerine kurulu bir dönem olacak” dedi.
Törende konuşan KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca ise şunları söyledi: “Pek çok alanda dijitalleşmeyle beraber, ileri analitik, robotik gibi teknolojiler hepimizin hayatında. Burada önemli bir ivme olacak. Geçen yıl yaklaşık 27 milyar dolarlık büyüklüğe erişen Türkiye bilişim sektörünün bu yıl da en azından yüzde 10 büyümesini bekliyoruz. Sektörümüzde niceliksel gelişmeden çok niteliksel ilerlemenin önemli olduğunu düşünüyoruz.”
‘HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLARLIK ŞİRKETLER ÇIKARMAK’
Bilişim 500 ödül törenine online olarak katılan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç da şöyle konuştu:
“Covid-19 etkisi ile uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim ile yeni iş modellerinin hayatımıza girmesi bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırım yapılmasına neden oldu. Artık ülkemizden de bilgi ve iletişim sektöründen unicorn’lar çıkmakta. 2010’da kurulan Peak Games'in 1.8 milyar dolara dünyaca ünlü oyun şirketi Zynga tarafından satın alınması ile başlayan süreç, Gram Games’in 250 milyon dolara, Rollic Games’in 168 milyon dolara satın alınması, daha sonrasında ise Getir ve HepsiBurada ile devam etti. Bu örnekler sürekli artmakta. Son eklenen Unicorn ise Dream Games oldu. Şimdi hedefimiz ise on milyon dolarlık şirketler çıkarmak.”
İŞTE BİLİŞİM 500'DE ÖDÜL KAZANANLAR
Bilişim 500’de, 12’si PLUS, 8’i Türkiye Ekonomisine Katkı Özel kategorisi olmak üzere toplamda 84 kategorinin zirveye ulaşan şirketlerine ödülleri verildi. Törende bilişim sektörüne 35 yıl emek veren Zafer İnkaya ve Ertan Barut’a “35 Yıl Emek” ödülleri verildi. BTHaber Gazetesi özel ödülleri katgorisinde ise “Eğitimde Dijital Dönüşümün Öncüsü” ödülü Erdeniz Ünvan’a ve “Yılın Bürokratı” ödülü de Prof. Dr. Faruk Bilir’e takdim edildi. Her şirketin kendi kulvarında değerlendirildiği araştırma sonuçlarına göre; Dağıtıcı, Sistem Entegratörü ve İş Ortağı, Uluslararası Merkezli Üretici/Üreticinin Temsilcisi, Türkiye Merkezli Üretici, Bilişim 500 Plus ve Türkiye Ekonomisine Katkı kategorilerindeki ödüllerin sahipleri şunlar oldu:
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