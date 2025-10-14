Habertürk
Habertürk
        5G destekli akıllı ulaşım altyapısı

        5G destekli akıllı ulaşım altyapısı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin akıllı ulaşım altyapısını yerli ve milli sistemlerle kurmayı hedefleyen Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi kapsamında kritik bir eşiğin aşıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Pilot olarak belirlenen İstanbul Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta 19 farklı noktada yapılan kurulumla yolun tamamında 5G altyapısını sağladık." dedi. Sistem yazılımının Türksat tarafından oluşturulduğunu belirten Uraloğlu, yerli ve milli çözümler ile Türkiye'nin gelecekte yeni nesil ulaşım teknolojilerinde söz sahibi ülkeler arasında olacağını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 12:37 Güncelleme: 14.10.2025 - 12:37
        5G destekli akıllı ulaşım altyapısı
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ulaşım altyapısını yerli ve milli akıllı ulaşım altyapısına kavuşturacak olan Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi kapsamında önemli bir eşiğin aşıldığını duyurdu.

        Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş iş birliğinde hayata geçirilen projenin tamamen yerli- milli bir AR-GE çalışması olarak öne çıktığını anlatan Uraloğlu, projede 5G ve fiber altyapısı kurulumlarında önemli aşamaya geldiklerini açıkladı.

        40 KİLOMETRELİK PİLOT KORİDOR

        Bakan Uraloğlu, proje kapsamında belirlenen pilot alanın İstanbul Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında 40 kilometrelik bir koridor olduğunu belirterek, yoldaki trafik güvenliğinin ve yol konforunun en üst düzeye çıkartılacağını ve seyahat süresinde de önemli oranda düşüş yaşanmasının hedeflendiğini açıkladı. Uraloğlu, “Pilot olarak belirlenen İstanbul Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta 19 farklı noktada yapılan kurulumla yolun tamamında 5G altyapısını sağladık.” dedi.

        Yolda meydana gelebilecek kaza, duran araç, gizli buzlanma, yola düşen nesne ya da şerit kapama gibi tüm durumların sistem tarafından anlık olarak tespit edileceğini de kaydeden Uraloğlu, “Yol kullanıcıları anında bilgilendirilecek. Kamera, yol sensörleri, yapay zekâ tabanlı görüntü işleme, olay algılama, değişken mesaj işaretleri ve meteorolojik bilgi sistemleri devreye girecek. Bu sayede hem vatandaşlarımızın güvenliği artacak hem de yol ağımız daha etkin ve verimli kullanılacak. Artık yollardaki gereksiz beklemeler de en aza inecek” diye konuştu.

        Uraloğlu, kara yolu altyapısını inşa ederken teknolojideki gelişme ve küresel trendleri dikkate aldıklarının altını çizerek, akıllı ve otonom teknolojiler sayesinde hızlı ve emniyetli yol altyapısı sağladıklarını vurguladı. Araçların otonom sürüş sistemleri için yeni gelişen altyapıyı hazır hale getirmeye devam ettiklerinin de altını çizen Bakan Uraloğlu, “Yollarımızı ulaşımda 'aklın yolu' dediğimiz akıllı ulaşım sistemleri ile donatmaya devam ederken, tüm sistemlerin de yerli ve milli olmasına özen gösteriyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü Ana AUS Merkezi’nde tüm kurulacak sistemlerin yazılım altyapısını oluşturacak Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezi Yazılım Platformu ve Mobil Uygulaması’nı da devreye alacağız” diye konuştu.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, proje kapsamında kurulacak AUS Merkezi Yazılım Platformu ve Mobil Uygulaması’nın tüm sistemin kalbi olacağını belirterek, Türksat tarafından geliştirilen platformda iş zekâsı ve karar destek sistemiyle yüzlerce sensörden toplanan verilerin analiz edileceğini, böylece karayollarında güvenlik ve verimliliğin en üst seviyeye çıkacağını söyledi. Uraloğlu, yine Türksat imzasıyla geliştirilen Karayolları Mobil Uygulaması sayesinde vatandaşların anlık trafik ve güvenlik bilgilerine erişebileceğini vurguladı.

        Projenin yalnızca bir teknoloji yatırımı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, bunun Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunun altını çizerek, “Bu proje; güvenliği artıran, çevre dostu çözümler sunan ve sürdürülebilir ulaşım vizyonumuzu güçlendiren stratejik bir adımdır. Yerli ve milli imkânlarla hayata geçirilen bu altyapı sayesinde yollarımız daha güvenli, seyahatlerimiz daha konforlu ve ülkemizin dijital bağımsızlık hedefi çok daha güçlü bir zemine kavuşacaktır” diye konuştu.

