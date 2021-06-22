Bu yıl 500 milyonu geçecek

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Uluslarası bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Ericsson tarafından hazırlanan Ericsson Mobilite Raporu'nun 20. sürümü yayınlandı. 5G'nin en hızla kabul gören mobil nesil olacağına dikkat çekilen raporda her gün yaklaşık 1 milyon abonenin eklenmesiyle toplam 5G abone sayısının 2021 yılının sonunda 580 milyonun üzerine çıkacağı tahmin edildi. 5G abone sayısının 2026 yılının sonuna kadar yaklaşık 3.5 milyara ulaşması ve nüfusun yüzde 60'ını kapsayacağı öngörülüyor.

Bununla birlikte, raporda yer alan tespitlere göre 5G’nin kabul görme hızı bölgeye göre büyük ölçüde değişiyor. Yavaş bir başlangıç yapan Avrupa, 5G yayılma hızında Çin, ABD, Kore, Japonya ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi pazarlarının gerisinde kalmaya devam ediyor.

Ericsson’ın Şebekelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fredrik Jejdling konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Rapor; Çin, ABD ve Güney Kore gibi öncü pazarlardaki yayılım ve kapsama genişlemesiyle önemli bir kilometre taşına ulaşarak 5G'nin bir sonraki aşamasına geçtiğimizi gösteriyor. Artık ileri düzey 5G kullanım örneklerini gerçeğe dönüştürme ve vaatleri yerine getirme zamanı.İşletmeler ve toplumlar, 5G ile desteklenen dijital dönüşümün kritik bir rol oynadığı pandemi sonrası bir dünyaya da hazırlanıyor.”

Ericsson Mobilite Raporu'nun son sürümünde yer alan tespitler özetle şöyle:

5G’Lİ AKILLI TELEFON MODELİ SAYISI 300’Ü GEÇTİ

- 5G'nin aynı kilometre taşına 4G LTE'den iki yıl önce ulaşarak 1 milyar abone sayısını geçmesi bekleniyor. Bunun arkasındaki en önemli faktörler arasında Çin'in 5G'ye daha fazla öncelik vermesi ve ticari 5G cihazlarının daha erken piyasaya sunulması ve bu cihazların ucuzlayarak daha uygun fiyatlı hale gelmesi yer alıyor. Halihazırda 300'ün üzerinde 5G destekli akıllı telefon modeli duyurulmuş veya ticari olarak piyasaya sürülmüş durumda. Bu ticari 5G ivmesinin, Covid-19 sonrası ekonomik toparlanmanın önemli bir bileşeni olarak bağlantının artan rolüyle güçlenerek önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor.

- Kuzey Doğu Asya'nın 2026 yılına kadar tahmini 1.4 milyar 5G abone sayısıyla en büyük paya sahip olması bekleniyor. Kuzey Amerika'nın yüzde 84 ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi bölgesinin yüzde 73 5G abonelik oranıyla en yüksek 5G abonelik penetrasyonunu oluşturmaları bekleniyor.

AKILLI TELEFONLAR VE VİDEOLAR MOBİL VERİ TRAFİĞİNİ ARTIRIYOR

- Veri trafiği her yıl büyümeye devam ediyor. Bir exabayt (EB),1.000.000.000 (1 milyar) gigabayttan (GB) oluşuyor. Küresel mobil veri trafiği (sabit kablosuz erişim (FWA) tarafından oluşturulan trafik hariç) 2020'nin sonunda aylık 49 EB'yi aştı ve yaklaşık beş kat büyüyerek 2026'da aylık 237 EB'ye ulaşması bekleniyor. Şu anda bu trafiğin yüzde 95'ini taşıyan akıllı telefonlar da her zamankinden daha fazla veri tüketiyor. Dünya genelinde akıllı telefon başına ortalama kullanım artık aylık 10 GB'yi aşıyor ve 2026'nın sonunda aylık 35 GB'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

- Covid-19, dijital dönüşümü hızlandırıyor ve güvenilir, yüksek hızlı mobil geniş bant bağlantısının önemini ve ihtiyacını da artırıyor. Son rapora göre, 5G hizmeti vermeye başlayan on iletişim servis sağlayıcısından (CSP) neredeyse dokuzu, fiber penetrasyonunun yüksek olduğu pazarlarda bile sabit kablosuz erişim (FWA) hizmeti (4G ve/veya 5G) sunuyor. Bu, raporda 2026 yılında 7 kat büyüyerek 64 EB'ye ulaşacağı tahmin edilen sabit kablosuz erişim trafiğinin karşılanması için büyük önem taşıyor.

KİTLESEK IoT ALANINDA BÜYÜK YÜKSELİŞ

- Kitlesel IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojileri (NB-IoT ve Cat-M bağlantılarının 2021'de neredeyse yüzde 80 artarak yaklaşık 330 milyon) bağlantıya ulaşacağı tahmin ediliyor. 2026 yılında bu teknolojilerin tüm hücresel IoT bağlantılarının yüzde 46'sını oluşturacağı tahmin ediliyor.