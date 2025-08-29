Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya 59 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        59 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu 59 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 16:12 Güncelleme: 29.08.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        59 Filistinli hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak, 63 bin 25'e yükseldi.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

        Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere hayatını kaybeden 59 Filistinli ve 182 yaralının getirildiği belirtildi.

        İsrail ordusunun ateşkesi bozduktan sonra Gazze'de 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 178 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 47 bin 449 kişinin yaralandığı kaydedildi.

        Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin yaralandığı aktarıldı.

        İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 203’e, yaralananların sayısının da 16 bin 228'e ulaştığı kaydedildi.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 63 bin 25'e, yaralıların sayısının 159 bin 490'a yükseldiği bildirildi.

        Gazze hastanelerinde son 24 saatte, aralarında çocukların da bulunduğu kötü beslenme ve açlık nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, açlıktan ölenlerin sayısının 322'ye yükseldiği, bunlardan 121'inin ise çocuk olduğu hatırlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        Damda kitap okurken bir mermiyle vuruldu... Yaşamak için 3.5 ay direndi!
        Damda kitap okurken bir mermiyle vuruldu... Yaşamak için 3.5 ay direndi!
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        'Special One' dibi gördü!
        'Special One' dibi gördü!
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor!
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Çelik Kubbe dünya basınında
        Çelik Kubbe dünya basınında
        Habertürk Anasayfa