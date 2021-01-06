581 bin adet korsan yayın 0:00 / 0:00

Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde 2020'de yürütülen denetim faaliyetlerinde toplam 581 bin 773 korsan materyal ele geçirildi

HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı, korsanla mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl sürdürülen operasyonlara yönelik rakamlar ile süreli olmayan yayınlara ilişkin bandrol sayıları, isteğe bağlı kayıt - tescil verileri ve yapımcı belgelerine ait istatistikleri açıkladı.

* İl Denetim Komisyonlarınca 2020'de toplam 558 operasyon gerçekleştirildi ve 616 şahıs hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda bandrolsüz, sahte bandrollü veya usulsüz bandrollü kitaplar ile bilgisayar programı, film ve müzik eserlerine el konuldu.

* Telif Hakları Genel Müdürlüğünün verilerine göre süreli olmayan yayın bandrol satışı bir önceki yıla oranla 2020'de yüzde 2,26 arttı ve 433 milyon 213 bin 632'ye yükseldi. Eser türlerine göre en fazla satışı yine eğitim kategorisi oluşturdu.

* Eğitim alanında 228 milyon 730 bin 321 adet bandrol satışının yapıldığı 2020'de; yetişkin kategorisinde 90 milyon 201 bin 549, çocuk - gençlik kategorisinde 44 milyon 763 bin 278, yetişkin kurgu kategorisinde 32 milyon 354 bin 331, inanç kategorisinde 26 milyon 693 bin 426, akademik alanda 5 milyon 514 bin 246 adet ve ithal yayın kategorisinde de 4 milyon 956 bin 481 adet bandrol satıldı.

* Milli Eğitim Bakanlığınca ücretsiz dağıtılan kitap sayısı 2020'de 200 milyon 373 bin 721 oldu. Yayınların 123 milyon 318 bin 697'sini ilköğretim, 77 milyon 55 bin 24'ünü orta öğretim ders kitapları oluşturdu.

* Türkiye'de 2020 yılında toplam 633 milyon 587 bin 353 adet fiziki kitap üretimi gerçekleşti.

Dijital platformlardan indirilen kitaplar, bandrol alınması zorunlu olmayan kapak hariç toplam 48 sayfayı geçmeyen ve okul öncesi ilköğretim ile orta öğretime yönelik eğitim amaçlı süreli olmayan yayınların sayısı ve kütüphanelerden ödünç alınan, şahıslar arasında ödünç verilen ya da değiş tokuşu yapılan kitaplar hariç kişi başına düşen fiziki kitap sayısı 2020 yılında yüzde 7,6'ya yükseldi. Oran 2019 yılında yüzde 7.01 olarak gerçekleşmişti.

* Telif Hakları Genel Müdürlüğünce 2020'de 378'i sinema, 301'i müzik olmak üzere toplam 679 adet yapımcı belgesi verildi.

* Yapımcı belgelerinin süreleri göz önüne alındığında 2020 sonu itibarıyla önceki yıllardan günümüze geçerliliği devam eden belge sayısı bin 715 adet olarak gerçekleşti.

* Hak sahiplerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen isteğe bağlı kayıt - tescil işlemlerinde ise yüzde 2 oranında artış yaşandı ve 2020'de toplam sayı bin 336'ya yükseldi.

* Eser sahiplerinin isteğine bağlı olarak gerçekleştirilen tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu ilim edebiyat eseri sahipleri oldu.

* Verilere göre; 2020 yılında 601 ilim edebiyat eseri tescil edilirken, 165 güzel sanat eseri, 447 bilgisayar programı, 42 musiki ve 81 adet de sinema eserinin tescili yapıldı.