58 yıllık çiftin büyük yüzleşmesi
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün 58 yıllık çiftler yüzleşti.
Giriş: 05.03.2025 - 23:27 Güncelleme: 05.03.2025 - 23:27
Kadriye Hanım eşi İsmet Bey'in kendisini bakıcılarıyla aldattığını söyledi ortalık yıkıldı.
İSMET DEDE CANLI YAYINA BAĞLANDI KADRİYE TEYZE BUZ KESTİ
İsmet dede karısının tüm iddialarını yalanlarken “Erkekliğim bitti ne aldatması” diyince ortalık karıştı. Öte yandan bakıma muhtaç olduğunu söylerken "Karım beni bakıcılardan kıskandı” dedi.
İsmet dedeyi Didem Arslan Yılmaz stüdyoya davet etti.
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