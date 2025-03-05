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        Haberler Gündem 58 yıllık çiftin büyük yüzleşmesi

        58 yıllık çiftin büyük yüzleşmesi

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün 58 yıllık çiftler yüzleşti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 23:27 Güncelleme: 05.03.2025 - 23:27
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        58 yıllık çiftin büyük yüzleşmesi
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        Kadriye Hanım eşi İsmet Bey'in kendisini bakıcılarıyla aldattığını söyledi ortalık yıkıldı.

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        İsmet dede karısının tüm iddialarını yalanlarken “Erkekliğim bitti ne aldatması” diyince ortalık karıştı. Öte yandan bakıma muhtaç olduğunu söylerken "Karım beni bakıcılardan kıskandı” dedi.

        İsmet dedeyi Didem Arslan Yılmaz stüdyoya davet etti.

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