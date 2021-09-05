58 yaşındaki kadın koronaya yenildi

Denizli'nin Çameli ilçesinde koronavirüs tedavisi gören 58 yaşındaki Ayşe Oğur, hayatını kaybetti.

Çameli'nin Çiğdemli Mahallesi'nde ikamet eden ve 3 çocuk sahibi Ayşe Oğur, koronavirüsten tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Korona virüs nedeniyle vefat eden Ayşe Oğur’un cenazesi yarın Çameli Çiğdemli Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi. Vefat eden Ayşe Oğur’un kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

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