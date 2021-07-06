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58 yaşındaki Aydan Şener'den bikinili pozlar - Magazin haberleri

58 yaşındaki Aydan Şener'den bikinili fotoğraflar

Bir dönemin ünlü oyuncusu Aydan Şener, tatilden paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla adından söz ettirdi. Şener, "Her sene bir mayolu poz paylaşabilirim, eğleniyorum; hoşuma gidiyor. Photoshop, filtre kullanmam samimiyetsiz buluyorum" diyor

06.07.2021 - 09:53 | Güncelleme: MAGAZİN

  • 1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı 'Çalıkuşu' dizisi ile geniş çaplı bir üne kavuşan Aydan Şener, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

  • Tatilinden kesitleri sık sık sosyal medya hesabından paylaşan 58 yaşındaki Şener, bikinili fotoğraflarıyla yine adından söz ettirdi. Şener'in "Tüm dileklerinizin gerçekleşeceği çok mutlu bir hafta dilerim hepinize..." notunu düştüğü kareleri sosyal medyada gündem oldu. Şener'in geçen yıllara rağmen fit vücudunu koruması dikkat çekti.

  • "UFAK TEFEK DOKINUŞLAR VAR"

    Estetiği ameliyatı olmadığını söyleyen Şener, "Ufak tefek dokunuşlar tabii ki var, botoks gibi... Zaten ilk botoksu 40 yaşından sonra yaptırdım. Onun dışında hiç estetiğim yok" diyor.

  • "PHOTOSHOP, FİLTRE YOK"

    Paylaştığı bikinili fotoğrafları hakkında da konuşan Şener, "Her sene bir mayolu poz paylaşabilirim, eğleniyorum; hoşuma gidiyor. Yadırganmıyor da. Çekiyorum, koyuyorum; düşünürsem koyamam, utanırım. Photoshop, filtre kullanmam samimiyetsiz buluyorum" ifadelerini kullanıyor.

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