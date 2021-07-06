Tatilinden kesitleri sık sık sosyal medya hesabından paylaşan 58 yaşındaki Şener, bikinili fotoğraflarıyla yine adından söz ettirdi. Şener'in "Tüm dileklerinizin gerçekleşeceği çok mutlu bir hafta dilerim hepinize..." notunu düştüğü kareleri sosyal medyada gündem oldu. Şener'in geçen yıllara rağmen fit vücudunu koruması dikkat çekti.