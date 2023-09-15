57 yıllık evli çift el emeğiyle Sürmene bıçağı üretiyor

Hayatı paylaştıklarını dile getiren Alpaslan, "Bizde 'O senin, bu benim.' diye bir şey yok. 'Böyle dedim, böyle olacak.' deseydik 57 yıl böyle gitmezdi. Bıçağı atölyede yaparım, kılıfını dikmeyi evde beraber yaparız. Ben taslak olarak veririm, eşim tamamlar. Bu onun görevi olmuş. Bıçağın kılıfını beraber yaparız. Yemek yaparız, hastalandığında bulaşıkları yıkadığım da oldu" diye konuştu.