57 yıllık eşine günde 100 defa "Seni seviyorum" diyor

İHA

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde yaşayan 5 çocuk sahibi İsa (79) ve Zekiye Çakır (68) çifti, evliliklerinin 57’inci senesini doldururken, sevgilerini de ilk günkü gibi koruyor.

İHA'nın haberine göre evlilikleri boyunca Sevgililer Günü’nü hep birlikte geçiren çift, bu yıl da bu özel günü birbirleriyle geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Eşini ilk gördüğü anda âşık olduğunu söyleyen İsa Çakır, evlenmeden önce Zekiye Çakır’ı görebilmek için ağaçların üzerine çıktığını, şiirler okuduğunu ve evlendikten sonra da her sabah uyandığında sevgisinin taze kaldığını söyledi.

Zekiye Çakır ise eşinin hasta veya morali bozuk olmadığı zamanlarda kendisine günde 100 defa “Seni seviyorum” dediğini ve sürekli güzel sözler söylediğini dile getirdi.

Zekiye Çakır ile evlenebilmek için çok çile çektiğini dile getiren İsa Çakır, “Yaşım 18 iken eşime âşık oldum. Vermediler, çok çile çektim. En sonunda kardeşi sebep oldu ve aldım. Almanya’ya götürdüm. Daha sonra tekrar Kelkit’e geri geldim. Yaş geldi, ihtiyarlık başladı, kilometreyi doldurdum.

Eşime ilk görüşte âşık oldum. Genç yaşlarımda, evlerini görebilmek için bir ceviz ağacına çıkardım. Kapının önüne çıksın da göreyim diye neler çektim. Mektuplar yazdım, şiirler okudum. Eşimi bana bir süre vermediler, işi yok sigortası yok bu bakamaz diye. Yaşı da benden küçüktü.

Bizim evliliğimiz 60 yıla dayandı. O gün bugündür elim kalkmamıştır eşime. Yoksulluk da göstermedim. Allah’ım bizi Sevgililer Günü’ne kavuştursun, ben eşimi çok seviyorum. Her sabah namaza kalkar, kalkmadığı zaman bir şey mi oldu diye endişelenir bakarım. O da bu hizmeti, hürmeti bana yıllarca gösterdi. Paramı pulumu hep ona emanet ettim. Ben hiçbir şeye karışmam, o cebime 500 TL harçlığımı koyar ben kahvehaneye gider çayımı içerim. Hiçbir şeyine karışmam” dedi.

“İYİ ZAMANLARINDA GÜNDE 100 KERE SENİ SEVİYORUM DER”

Eşinin kendisine hiçbir zaman yoksulluk yaşatmadığını ve kendisine günde 100 kere “Seni seviyorum” dediğini ifade eden Zekiye Çakır ise “Biz evleneli 57 sene oldu, 1965’de evlendik. 5’inci ayın 18’inde evlendik. O gün bugündür bir aradayız.

Sevdim onu. 6 tane çocuğum oldu. 60 yıl beraber yaşadık neredeyse. Bana yoksulluk ve darlık göstermedi. Kimse iğne tel bulamazdı bende çuvalla vardı. Çok şiirler yazar, bizim oradaki ceviz ağacına çıkıp okurdu.

5 senelik evliydik Almanya’ya gitti, malcılık yaptı. Beni muhtaç etmedi. 1973 yılında beni yanına aldı 3 çocukla Almanya’ya. O zaman Almanya 3 çocuktan fazla almadığı için bir çocuğumuzu burada bırakmıştım. Onu özledim 1 sene geçmeden geri döndüm.

Bana güzel sözler söyler. İyi zamanlarında günde 100 kere seni seviyorum der. Çiftler ufak şeylerden birbirlerine darılmasınlar, yüzük attım ayrıldım gittim demesinler. O zaman o yuva güzelleşiyor, dallanıyor budaklanıyor” şeklinde konuştu.