Güngören Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma-Soruşturma ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Volkan Arda'yı yakalamak için çalışma başlattı.

İHA'nın haberine göre, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından 57 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Volkan Arda takibe alındı. Güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyen polis ekipleri, Volkan Arda'nın Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde bulunan metruk binada yaşadığını tespit etti.

Ekipler gece saatlerinde yaptığı operasyonla Arda'yı yakaladı. Volkan Arda adliyeye sevk edildi.