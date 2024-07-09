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        Haberler Spor Futbol 57 yaşındaki Japon forvet Miura, 16. takımına transfer oldu - Futbol Haberleri

        57 yaşındaki Japon forvet Miura, 16. takımına transfer oldu

        Japonya 4. Lig ekiplerinden Atletico Suzuka, 57 yaşındaki Japon santrafor Kazuyoshi Miura'yı kadrosuna kattığını duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 18:01 Güncelleme: 09.07.2024 - 18:01
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        Kariyerine 1986'da başlayan ve 39 sezondur profesyonel futbol oynayan 57 yaşındaki Japon forvet Kazuyoshi Miura, Japonya 4. Lig ekiplerinden Atletico Suzuka ile sözleşme imzaladı.

        Atletico Suzuka, Miura’nun forma giydiği 16. takım oldu. Japonya milli takımıyla, 89 maçta forma giyen Miura, 55 kez gol sevinci yaşarken, 1992 senesinde Asya Kupası’nı kazanma başarısı gösterdi.

        Kariyerinde, 298’i Yokohama FC, 187’si Verdy Kawasaki, 125’i Vissel Kobe, 49’u Kyoto P. Sanga, 21’i Genoa ve 18’i Suzuka PG olmak üzere 700’ün üzerinde müsabakaya çıkan Miura, 193 gol atarken, 5 de asist katkısı yaptı.

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