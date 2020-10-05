57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - "Ölü Ekmeği" filminin söyleşisi yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalde dün gösterimi yapılan "Ölü Ekmeği" filminin yönetmeni Reis Çelik ile oyuncular Mustafa Usta, Dilan Aksüt ve Şilan Düzdaban izleyicilerin sorularını yanıtladı.Çelik, geleneksel müziğin ustası olma hayalini kuran küçük bir çocuğun hikayesini konu edinen filminde, aşıklık kültürünü anlatmaya çalıştığını söyledi.Aşıklık kavramının bir Türk kültürü olduğuna vurgu yapan Çelik, insanı diğer canlılardan ayıran temel şeyin, söz üretmesi olduğunu dile getirdi.Kitap ve şiir yazdıran, aşk denilen kavramı destanlaştıranın, insanın yarattığı söz olduğunu aktaran Çelik, şöyle konuştu:"Sözle biz insan olduk. Aşıklık kültürü binlerce yıl, insanlığın birbirine ulaşmasını sağlayan temel kavram. Aşıklık kültürü, destan anlatıcılığıdır. Bunu biz çabuk atlayıp geçmeye başladık. Dejenere olmaya başladık. Günümüz internet çağına geldiğimizde de söz kültürünün hızla inmeye başladığını gördük. Telefonla mesajla 'Ok' yazıyoruz, olay tamam oluyor. Karşı bir fikir söylendiğinde, 'Sen ne düşünüyorsun?' denildiğinde o da 'Aynen' diyor. Söz bu kadar basitleşti, insanın gündeminden çıktı."- "Aşıklık kültürü bir üniversite gibiydi"Çelik, aşıklık kültürünün günümüzde artık çok yaygın olmadığına işaret ederek, "Aşıklık kültürü bir üniversite gibiydi. Profesör olamıyorsunuz ama bir aşık çırağına el verecek ki o da belli bir aşamadan sonra 'Ben aşığım' diye ortaya çıkabilsin." dedi.Oyunculardan Şilan Düzdaban, filmde coğrafyanın çok büyük bir etken olarak ortaya çıktığını, senaryoda en çok dikkati çekenin fakirlik ve hiç paradan söz edilmemesi olduğunu anlattı.Mehmet Usta da günümüzün bir ozanı olan yönetmen Reis Çelik'in sözü sinemaya kendi üslubuyla aktardığını dile getirdi.Oyuncu Dilan Aksüt ise Çelik'in alışılmışın dışında bir yönetmen ve çok iyi hikaye anlatıcısı olduğuna dikkati çekti.
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