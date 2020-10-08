57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "İnsanlar İkiye Ayrılır" filminin söyleşisi yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalde dün gösterimi yapılan filmin yönetmeni Tunç Şahin, oyuncular Pınar Deniz, Nezaket Erden ile yapımcı Ersan Çongar, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yanında kurulan çadırda, izleyicilerin sorularını yanıtladı.Yönetmen Şahin, başına gelen bir olaydan esinlenerek hikayeyi yazdığını söyledi. Hikayenin bir telefon görüşmesiyle başladığını anlatan Şahin, kendisinin olayı 2016'da yaşadığını, filmi ise 2018 yılında kaleme aldığını kaydetti.
Yapımcı Çongar da hikayeyi ilk duyduğunda ilginç bulduğunu ifade etti.Daha önce de Şahin'in filmlerini izlediğini aktaran Çongar, yönetmenin önceki filmleriyle de bütünlük arz eden bir film olduğunu vurguladı.
Çongar, senaryoyu çok sevdiğini ve kurguya inandığı için filmi yapmaya karar verdiklerini belirterek, "2019'un sonunda senaryo çıktı, 2020'nin martında çekmeyi planlıyorduk. Çalışmalara başladık ancak Kovid-19 nedeniyle ara verdik. Haziranda çok hızlı bir şekilde salgın koşullarını göz önüne alarak çektik, kurgusu yeni tamamlandı. Taptaze bir film, ilk olarak da Antalya'da seyirciyle buluştu." diye konuştu.
- "Cezbedici bir hikayeydi"
Filmde "Ceren" karakteri ile seyirci karşısına çıkan Pınar Deniz de canlandırdığı karakterin içgüdüsel yaşayan, yaptığı işi o an sorgulamayan, sonuçlandıktan sonra "Ben ne yaptım?" diye düşünen bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi.
Kurgunun 3 farklı zamanda geçtiğini dile getiren Deniz, "Senaryoyu ilk okuduğumda çok heyecanlandım ve 'bu filmin içinde olmalıyım' dedim. Cezbedici bir hikayeydi, kızın azmi beni çok etkilemişti." dedi.Oyunculardan Nezaket Erden de filmde hiç ummadığı bir olayı yaşadığını, bu projede yer almaktan çok mutlu olduğunu anlattı.
- Filmin konusu
Görevleri, borçlu insanları psikolojik baskı ile köşeye sıkıştırarak, yapabilecekleri en yüksek tahsilatı yapmak olan Duygu ve Bahadır, Ceren Köse adlı bir borçlunun dosyasını takip etmeye başlar. İkili, genç kadını sıkıştırmak için her yolu denerken, Ceren ile Bahadır arasında karşı konulmaz bir çekim başlar.
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