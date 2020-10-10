57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Flaşbellek" filminin söyleşisi yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalde dün gösterimi yapılan filmin yönetmeni Derviş Zaim, teknik ekip Ziya Akbaş, Muhammet Rıfkı, Emre Oskay ve Gökçe Doruk Erten, Atatürk Kültür Merkezi yanında kurulan çadırda, izleyicilerin sorularını yanıtladı.
Filmin oyuncuları ise Türkçe bilmediği için söyleşiye katılamadı.
Yönetmen Zaim, filmin konusunun Suriye'de geçtiğini, orada yaşanan trajediye farklı bir bakış açısıyla perdeye yansıtmaya çalıştığını söyledi.
Daha önce Suriye ile ilgili çekilen filmlerin genelde göçmen konusunu işlediğini, bunu da desteklediğini anlatan Zaim, "Suriye gibi bir olayı yazmaya çalıştığınızda ve film ortaya koymaya çalıştığınızda eksik yanlar mutlaka oluyor. Ben Suriye savaşının bir yanını ele almaya çalıştım. Suriye ile ilgili birçok hikaye duydum ama derdini anlatabilen bir hikaye yaptık." dedi
Zaim, sinemada objektif diye bir şeyin söz konusu olmadığını ama filme soğukkanlı ve mesafeli yaklaşmak gerektiğini ifade etti.
Filmden sadece bir şeyden değil, birçok kaynaktan esinlendiğini vurgulayan Zaim, şunları kaydetti:
"Suriye filmini çekmek için tek bir kişiyi dinlemedik. İşçisi, akademisyeni, yaşlısı ve genci olmak üzere birçok kesimle konuştum. Suriye ile ilgili ortalıkta ne var ne yok okudum. Akademisyenlerle konuştum ve birçok hikaye dinledim. Farklı hikayelerin bir araya geldiği bir film oldu. Çekimler Arapçaydı ve sürekli yanımızda tercümanlar vardı. Kurgu aşaması da yine tercümanlar eşliğinde tamamlandı. Hikayesini anlatan insan özgürleşir ve hikayesini anlatan hayatta kalır. Ben de hikayemde Suriye'de yaşananları anlatmaya çalıştım, eğer anlatabildim ise özgürleşirim."
Çekimler için Anadolu'yu karış karış gezdiğini, Lübnan'a da gittiğini belirten Zaim, en sonunda filmi Konya ve Gaziantep'te çekmeye karar verdiğini bildirdi.
Teknik ekipten Muhammet Rıfkı ise kendisinin de Suriye'den kaçan bir kişi olduğunu, 2014'e kadar savaşın acı yüzüne şahit olmak zorunda kaldığını vurguladı.
- Filmin konusu
Gerçek bir hayat hikayesinden yola çıkan film, Suriyeli bir askeri görevlinin, rejimin sivillere ve muhaliflere uyguladığı şiddeti belgeleyen 11 bin fotoğrafı gizlice Suriye dışına çıkartmasını konu alıyor.
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