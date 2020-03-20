5.664.701.000 TL kültür - sanata

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2019'daki bütçesi bir önceki yıla oranla 1.667.698.000 TL artarak 5.664.701.000 TL oldu.

Bakanlığın bütçesi 949.025.615.000 TL'lik genel bütçedeki payı % 0.07 artarak % 0.60 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Son 5 Yıldaki Bütçesi

2015: 2.297.536.000 TL

2016: 2.777.769.000 TL

2017: 3.459.754.000 TL

2018: 3.997.003.000 TL

2019: 5.664.701.000 TL