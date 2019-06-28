Türkiye'de gerçek sinema izleyici sayısı kaç? 2018'de kaç kişi sinemaya gitti?

TÜİK ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar arasındaki izleyici farkı 5.6 milyon kişi.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberi...

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), 2018'in izleyici sayısını 2019'un haziran ayının son günlerinde açıkladı.

TÜİK'in verileri kaynak gösterilerek son iki günde 2017 ile 2018'deki izleyici sayıları karşılaştırılarak bu yönde haberler yapıldı.

TÜİK'in yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve Tolga Akıncı'nın sahibi olduğu Box Office Türkiye'nin verilerine de bakacak olursak 2018'de izleyici sayısı 2017'ye oranla kabul edilebilir ölçüde düştü.

Her 3 veri tabanındaki rakamlar analiz edilecek olursa, izleyici sayısının düşmesinin nedeni şu; izleyici, 2018'de yabancı filmlere bir önceki yıla oranla daha az ilgi gösterdi.

2018'de Türk filmlerinin izleyici sayısı 2017'ye oranla 4.310.079 kişi arttı.

2018'de yabancı filmlerin izleyici sayısı 2017'ye oranla 5.088.894 kişi azaldı.

Özetle, genel anlamda 2018'de izleyici sayısının 2017'ye oranla düşmesinin nedeni yabancı filmlere olan ilginin azalması oldu.

TÜİK'in 2018'in izleyici sayılarını açıklamasında dikkatimi çeken bir diğer konu şu oldu: Rakamlar neden Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve Box Office Türkiye'nin rakamlarından farklı?

3 ayrı veri tabanında 2018'de Türk filmi ve yabancı film toplam izleyici sayıları;

TÜİK: 64.772.380 kişi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 70.408.244 kişi.

Box Office Türkiye: 70.409.779 kişi.

2018'in Türk filmi ve yabancı film toplam izleyici sayısı açısından TÜİK ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verileri arasında 5.635.864 kişilik fark bulunuyor.



3 ayrı veri tabanında 2018'deki Türk filmi izleyici sayısı ise şöyle;

TÜİK: 39 milyon 195 bin 881

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 44.616.187

Box Office Türkiye: 44.635.574

Sadece Türk filmlerinin izleyici sayısı açısından ise TÜİK ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verileri arasında 5.420.306 kişilik fark söz konusu.

Box Office Türkiye'nin sahibi Tolga Akıncı'ya aynı yılın izleyici sayılarının 3 ayrı veri tabanında neden farklı olduğunu sordum. Akıncı, Box Office Türkiye ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verileri arasındaki farkın çok az olduğunu söylerken TÜİK'in verilerine bir anlam veremediğini söyledi. Tolga Akıncı, kendi verileriyle hemen hemen aynı olan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verileriyle TÜİK'in verileri arasındaki büyük farkın nedenini anlamadığını dile getirdi.