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Batman’da yaşayan Aynur ve Ümit Yılmaz çiftinin bir süre önce çocuk hastanesinde ikiz bebekleri dünyaya geldi. İkizlerden biri 400 gram, diğeri ise 550 gram olarak doğdu. 400 gram doğan bebek ancak 5 gün yaşayabildi. 550 gram doğan bebek ise yaşama tutunmayı başardı. Çocuk Hastanesi Yenidoğan Ünitesinde 4 ay kuvözde kaldı. Üç kilograma ulaşan bebek sağlıkla taburcu edildi.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, bebeğini sağlıkla kucağına alan anne Aynur Yılmaz, “Bebeğimizin yaşaması bir mucizeydi ve o mucizeyi şu an sağlıklı bir şekilde kucağıma aldım. Yenidoğan servisinde ona çok iyi baktılar, çok mutluyum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.

1 kilonun altında dünyaya gelen bebeklerde yüksek ölüm oranı olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammet Akıl, "Bebeğimizde ilk günlerde ciddi problemlerimiz oldu, ancak bunları ekibimizin gayretli çalışmasıyla aştık. Bebeğimizin engelsiz bir şekilde hayatta kalması bizi çok mutlu etti. Sağlıkla taburcu oldu" dedi.