55 yıllık eşi, acısına 6 saat dayanabildi

Kocaeli'de, 55 yıllık evli çift Hiddet (92) ile eşi Rukiye Gedik (79), 6 saat arayla hayata veda etti.

Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan Hiddet Gedik, rahatsızlanınca Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 12 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Gedik, dün saat 12.00 sıralarında hayatını kaybetti.

55 yıllık eşi Rukiye Gedik de ölüm haberinin ardından üzülüp, rahatsızlanınca aynı hastaneye götürüldü. Rukiye Gedik de eşinin ölümünden 6 saat sonra, saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Gedik çiftinin, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yan yana toprağa verileceği öğrenildi.