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        Haberler Gündem Eğitim 55 yıl önce yarım bıraktığı hukuk eğitimini 74 yaşında tamamladı

        55 yıl önce yarım bıraktığı hukuk eğitimini 74 yaşında tamamladı

        Yalnızca yarım dönem okuduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1968'de barınma sorununu çözemediği için ayrılmak zorunda kalan Feride Demiralp, 55 yıl sonra yeniden başladığı hukuk eğitimini 74 yaşında tamamlayıp, avukatlık stajına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 12:03 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:03
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        55 yıl önce yarım bırakmıştı! 74 yaşında tamamladı
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        Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde eğitim hayatına devam eden Demiralp, mühendislik kariyerini Safranbolu İlçe ve Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlükleri görevleriyle 2002'de noktaladı.

        Aradan yıllar geçse de hukuk alanına ilgisini yitirmeyen ve 5 sene önce çıkan aftan yararlanıp İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine geri dönen Demiralp, 3. sınıfta geçiş yaptığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden haziran ayında mezun oldu.

        Karabük Adliyesinde avukatlık stajına başlayan Demiralp, ilk ve orta okulu memleketi Safranbolu'da tamamladığını, 1968de Karabük Demir Çelik Lisesi mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandığını anlattı.

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        KALACAK YER BULAMADIĞI İÇİN MEMLEKETİNE GERİ DÖNMÜŞTÜ

        Kalacak yer sorunu nedeniyle okula yarım dönem gidebildiğini dile getiren Demiralp, memleketine geri döndükten sonra Ziraat Bankasında işe başladığını söyledi.

        O dönem Zonguldak Kız Öğretmen Okulunu bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesini kazandığını aktaran Demiralp, şöyle devam etti: "5 yıl eğitim alıp fakülteden yüksek mühendis olarak mezun oldum. Gıda bölümünü okuduğum için gıda uzmanlığını aldım. 1974te Ankara Süt Kurumuna, ardından da Zonguldak Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne mühendis olarak atandım. 1975te Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne atandım. 1985te aynı kurumun müdürü oldum. 1995te Karabük'ün ilk Tarım ve Orman İl Müdürü olarak atandım. 3 Nisan 2002de de emekli oldum."

        Demiralp, 2005te Karabük İl Genel Meclisi üyeliğine, 2010da ise Safranbolu Kent Konseyi Başkanlığı görevine seçildiğini kaydetti.

        "GENÇLERE TAVSİYEM HİÇBİR ZAMAN ÜMİTLERİNİ KIRMAMALARI"

        Gençlere tavsiyelerde bulunan Demiralp, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Gençlere tavsiyem; hiçbir zaman ümitlerini kırmamaları ve devamlı ümitli olmaları. Her konuda isterlerse çok büyük başarılar elde edebilirler. İlimde hiçbir şey zor değil. Yeter ki istesinler, arzu etsinler. Bence başarılmayacak hiçbir şey yoktur. Okumanın yaşı yok. Umut ettiğiniz şeyi çok istiyorsanız hiçbir şey elinizden kurtulmaz. Gençler çalışmaya ve umut etmeye devam etsinler."

        Demiralp, bu süreçte kendisine yardımcı olan Karabük Barosu ve Karabük Adliyesi çalışanlarına da teşekkür etti.

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