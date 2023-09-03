Yaz aylarında çınar ağacının gölgesinde serinlediklerini söyleyen Aydın, "Hem tarihi Pazar Cami'nin hem de tarihi çınar ağacının üzerimizde manevi bir etkisi var. Çınar ağacımız özellikle yazları sığınacağımız bir gölgelik ve tarihle aramızda bir bağlantı gibi. Buraları çok seviyoruz. Osmanlı Devleti'nden, ecdadımızdan kalma olduğu için yine büyük bir manevi özelliği var. Tarihi çınarımız bizim için görsel olarak büyük bir güzellik arz ediyor ve yazın çok sıcak havalarda sığınak yeri oluyor. Burada dostlarımızla buluşup sohbet ediyoruz" diye konuştu.