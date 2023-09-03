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        Haberler Yaşam 547 yıldır serinletiyor

        547 yıldır serinletiyor! Vatandaşlar "doğal klima" diyor

        Samsun'un Terme ilçesinde vatandaşlar, "doğal klima" dedikleri 547 yaşındaki anıt ağacın gölgesinde serinliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 13:20 Güncelleme: 03.09.2023 - 13:21
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          Türkiye'nin farklı noktalarında tescillenerek koruma altına alınan ve doğal miras kabul edilen anıt ağaçlar, tarihe tanıklık ediyor.

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          Samsun'un Terme ilçesindeki tarihi Pazar Camii'nin bahçesinde bulunan ve 2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce tescillenerek anıt ağaç olarak koruma altına alınan 547 yaşındaki çınar ağacı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

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          Ziyaretçiler, yazın "doğal klima" dedikleri çınar ağacının gölgesinde hem serinliyor hem de bölgenin tarihi ve kültürel zenginliğini görme fırsatı buluyor.

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          İlçe sakinlerinden Mecit Aydın, tarihi Pazar Camii ile çınar ağacının manevi bir ortam oluşturduğunu söyledi.

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          Yaz aylarında çınar ağacının gölgesinde serinlediklerini söyleyen Aydın, "Hem tarihi Pazar Cami'nin hem de tarihi çınar ağacının üzerimizde manevi bir etkisi var. Çınar ağacımız özellikle yazları sığınacağımız bir gölgelik ve tarihle aramızda bir bağlantı gibi. Buraları çok seviyoruz. Osmanlı Devleti'nden, ecdadımızdan kalma olduğu için yine büyük bir manevi özelliği var. Tarihi çınarımız bizim için görsel olarak büyük bir güzellik arz ediyor ve yazın çok sıcak havalarda sığınak yeri oluyor. Burada dostlarımızla buluşup sohbet ediyoruz" diye konuştu.

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          Murat Güven ise tarihi caminin bahçesindeki çınar ağacının gölgesinde serinlemekten haz duyduklarını belirterek, "O da olmasa sıcaktan yanarız" ifadesini kullandı.

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