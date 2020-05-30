Stamford Bridge'deki Chelsea maçında üç kez top çaldı, iki pas arası yaptı, üç dripling ve bir de kilit pas verdi. Bu da Klopp'un ondan tam olarak istedikleriydi. Liverpool sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılsa da Alman menajer mücadele sonrasında Japon futbolcuyu övüyor ve onu daha fazla kullanacağını söylüyordu.