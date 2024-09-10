53 ilde 747 arsa satışta! İşte arsa satış tarihleri ve ödeme planı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından, 53 ildeki 747 arsa açık artırmayla bugün satışa çıkıyor. İlgili kişiler üç gün sürecek bu açık artırmaya hem yüz yüze hem de online olarak katılabilecek. Arsa almak isteyenlerin yüzde 25 peşinat ödemesi ise belirtildi. İşte satışa sunulan arsalar hakkında merak edilen bilgiler...
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 53 ildeki 747 arsayı satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek açık artırmaya, fiziksel olarak katılamayanlar çevrimiçi platform üzerinden de teklif verebilecek. İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 53 ilde 747 arsa satışı tarihleri, ödeme planı ve açık artırma yeri hakkında detaylar...
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53 İLDE 747 ARSA SATIŞA ÇIKIYOR!
53 ilde, 747 arsa satışa çıkıyor. Muhtelif arsa, bölgeye özel ürün anlanı, ticaret alanı, konut alanı, plansız alan, tarım alanı ve kentsel gelişim alanı olmak üzere satılan arsalar, açık artırma yöntemiyle sahiplerini bulacak.
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53 İLDE 747 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?
Satış için verilen ilanda, arsaların vadeli, açık artırma ile satılacağı belirtilirken; yüzde 25 peşinat verilmesi gerekiyor, kalan tutar ise 24 ay vadelendiriliyor.
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53 İLDE 747 ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ
Açık artırma 10-11-12 Eylül tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Çankaya'da Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu'nda ve İstanbul Küçükçekmece'deki TOKİ Hizmet Binası'nda yapılacak. İsteyenler çevrim içi olarak da açık artırmaya katılabilecek.
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İLLER VE AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ