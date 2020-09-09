53. ASEAN Dışişleri Bakanları Sanal Toplantısı başladı

İnternet ortamında gerçekleşen toplantının açılış konuşmasında Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına değinerek "Birlikteliğimizden oluşan verimlilik, Kovid-19 pandemisi gibi beklenmedik gelişmeler tarafından sınanmaktadır." dedi.
Başbakan Phuc, ASEAN'ın kurmayı planladığı Kovid-19 ile Mücadele Fonu'nun bütün bölge ülkelerinde virüse karşı tıbbi destek sağlaması ve salgının kontrol edilmesi için etkili çözümler sunması gerektiğini belirtti.
Güney Çin Denizi'nde Çin'in yarattığı gerilimleri de eleştiren Phuc, "Güney Çin Denizi başta olmak üzere bölgesel jeopolitik ve ekonomik durumumuz, barışı ve istikrarı tehdit eden gelişmelere şahit olmaktadır." şeklinde konuştu.
Vietnam Başbakanı konuşmasını, ASEAN üyesi ülkelerin iş birliği ve bölgesel konularda dayanışma içinde hareket etmesinin önemine dikkati çekerek sonlandırdı.
Bugün başlayan 53. ASEAN Dışişleri Bakanları Sanal Toplantısı, cumartesi gününe kadar sürecek.
Toplantı kapsamında üye ülkelerin dışişleri bakanları, Kovid-19 salgınında gelinen son aşama, Güney Çin Denizi, ABD ve Çin arasındaki ticari rekabet ve diğer bölgesel sorunları masaya yatıracak.
- Güneydoğu Asya Uluslar Birliği
ASEAN, 1967'de Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland arasında Bangkok Deklarasyonu'nun imzalanmasıyla kuruldu.
Birlik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin desteklenmesinin yanı sıra bölgesel barış ile güvenliğin artırılmasını amaçlıyor.
Papua Yeni Gine ve Doğu Timor'un gözlemci statüsüne sahip olduğu Birlikte, ABD, Çin, Kanada, Rusya, Avrupa Birliği (AB),Japonya, Güney Kore, Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda diyalog ortağı ülkeler arasında bulunuyor. Birlikte, Türkiye, Pakistan, Norveç ve İsviçre sektörel diyalog ortağı olarak yer alırken, Şili ve Almanya'nın da kalkınma ortağı statüsü bulunuyor.
ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.
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