52 yıldır beklediği yola kavuştu

Adana'nın Feke ilçesinde yaşayan Hasan Şenöz'ün (73), yıllardır evine giden bir yol açılmasını bekledi. Feke Belediyesi tarafından Şenöz'ün evine giden bölgede ilk kez yol açma çalışması yapıldı.

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Zorlu arazi şartlarına rağmen iş makineleri ile yol açıldı. Yarım asırlık yol sorunu çözülen yaşlı adam dualarla belediye başkanı ve ekiplerine teşekkür etti.

Hasan Şenöz, "52 yıl sonra yoluma kavuştuğum için çok mutluyum. Belediye başkanımızdan ve ekiplerden Allah razı olsun. İlk kez evimin yolu oldu" dedi.

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Muhtar Hacı Yaşar Bozkır da 50 yıllık esaretin bittiğini belirterek, "Allah razı olsun. Belediye Başkanımız Cömert Özen'e sonsuz teşekkür ederiz, Hasan abimiz evine kavuştu" diye konuştu.

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