2013 yılında çıkartılan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, kalkınmada öncelikli 51 il ve Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde, istihdam edilen işçiler için 6 puanlık ilave prim indirimi yapılıyor. İndirimden 10 ve üzerinde işçi çalıştıran özel sektör işyerleri yararlanıyor. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, uygulama 2019 yılında da devam edecek.

Sosyal güvenlik primini düzenli ödeyen işverenlere, 2008 yılından beri 5 puanlık prim indirimi yapılıyor. Beş puanlık indirim, tüm ücret üzerinden yapılıyor. 6 puanlık ilave indirim ise ücretin asgari ücrete karşılık gelen kısmı üzerinden uygulanıyor.

Primlerini düzenli ödemediği için 5 puanlık prim indiriminden yararlanamayanlar, 6 puanlık ilave prim indiriminden de yararlanamıyor.





