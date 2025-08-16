Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya 51 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        51 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'şn Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu son 24 saatte 51 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2025 - 00:33 Güncelleme: 16.08.2025 - 00:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        51 Filistinli hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 51 artarak 61 bin 827'ye yükseldi.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

        Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 51 ölü ve 369 yaralının getirildiği belirtildi.

        İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 300 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 43 bin 234 kişinin yaralandığı kaydedildi.

        Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısının 1898'e, yaralananların sayısının da 14 bin 113'e çıktığı kaydedildi.

        REKLAM

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 61 bin 827'ye, yaralı sayısının da 155 bin 275'e yükseldiği bildirildi.

        Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

        Gazze'de 1 çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

        Ayrıca Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1 çocuğun daha açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi.

        İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 107'si çocuk olmak üzere 240'a yükseldiği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        "G.Saray Devler Ligi'nde ilk 24'e kalır!"
        "G.Saray Devler Ligi'nde ilk 24'e kalır!"
        Ali Koç'tan Kerem açıklaması!
        Ali Koç'tan Kerem açıklaması!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Daltonlara istenen ceza
        Daltonlara istenen ceza
        İstanbul'da fırtına etkili oluyor
        İstanbul'da fırtına etkili oluyor
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Şanlıurfa'daki vahşet, kadın cinayeti çıktı!
        Şanlıurfa'daki vahşet, kadın cinayeti çıktı!
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Habertürk Anasayfa