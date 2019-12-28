İHA

Kilis Merkez'e bağlı Çukuroba köyünde tarihi dut ağacı olduğu bilgisi üzerine İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama ve Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlüğü tarihi dut ağacında incelemelerde bulunduktan sonra tescili yapılması ve anıt ağaç statüsüne alınması için çalışma başlattı.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama ve Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürü Ali Kantar, tarihi dut ağacında incelemelerde bulundu.

Kantar, İHA’ya yaptığı açıklamada, Çukuroba köyünde tarihi dut ağacının vatandaşlar tarafından kendilerine bildirildiğini ifade ederek, “Bu ağacın tarihi bir öyküsü olduğu düşünülüyor. 300-500 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Anıt ağaçlar üzerine tescilini başlatmak için Çukuroba köyüne geldik. Ağaçta gerekli incelemeleri yaptık. Tahminlerimizi bakanlığımıza bildireceğiz. Anıt ağaç olarak tescil edilmesini sağlayacağız” dedi.

KİLİS'TE 5 ANIT AĞAÇ TESCİLİ

Kantar, Kilis’te tescilli 5 anıt ağaç bulunduğunu ifade ederek, “3 tanesi çınar ağacı, 1 tanesi dut ağacı bir tanesi de kızıl çam ağacı olarak 5 ağacımız anıt ağacı olarak tescilidir. Dut ağacıyla ilgili olarak 2 ay içerisinde tescil yaptıracağımızı tahmin ediyoruz” diye konuştu.