28 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de 2 haftada bir basılan ve 50 yıldır çıkan ünlü yaşam, politika ve kültür dergisi New York dergisini (NYMag),2011 yılında kurulan dijital yayıncılık ağı Vox Media satın aldı.
Vox, New York dergisinin bünyesindeki The Cut (moda),Grub Street (yemek),Intelligencer (politika),The Strategist (alışveriş) ve Vulture (popüler kültür) internet siteleri de dahil olmak üzere tüm hisseleri devraldığını açıkladı. Satın almanın miktarıyla ilglili bir açıklama yapılması.
New York dergisi ve web sitelerinin bağlı olduğu şirket geçen yıl 10 milyon dolar civarında zarar ederken personelinin yüzde 5'i ile de yolları ayırmıştı.
Bir dönem medya devi Murdoch'un sahibi olduğu New York, 2004 yılında 55 milyon dolar karşılığında Wasserstein ailesi tarafından satın alınmıştı.
Şirketin başındaki Pamela Wasserstein birleşme sonrası Vox Yönetim Kurulu'na alınırken, şirketi yönetmeye de devam edecek. The Verge, Eater, SB Nation gibi sitelerin çatı kuruluşu olan Vox CEO'su Jim Bankoff da editöryel kadroda tenkisat yapılmayacağını belirtti.
Vox Media, 2015 yılında 1 milyar dolara değere ulaşmış ve aralarında NBCUniversal de dahil olmak üzere 300 milyon dolardan fazla fon toplamıştı.
Bankoff, video ve podcast işlerine ağırlık vererek Vox'un dijital reklamlara olan bağımlılığını azaltması ve gelirlerini çeşitlendirmesiyle biliniyor. Şirket geçen sene 185 milyon dolar kâr açıklarken, 2020 yılı itibarıyla kârın 300 milyon doları aşması bekleniyor.
Vox bünyesindeki sitelerin aylık toplam tekil ziyaretçi sayısı ise 125 milyon civarında. Birleşme ile Vox'un reklamverenler için daha cazip bir mecra olması hedefleniyor.
Öte yandan, birleşme konusunda farklı görüşler de var zira Buzfeed, Vice, Huffington Post gibi mecralar Google ve Facebook üzerinden elde edilen gelirlerin yetersiz olması nedeniyle bu yıl 1000 kişinin işine son vermişti.
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