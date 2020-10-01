50 yıldır susuz olan araziler suya kavuştu - VAN

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, il genelinde tarımsal kalkınma atağı başlatan ekipler çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda, ilçenin Kuşdağı Mahallesi'nde 50 yıldır sulanmayan tarım arazilerinin sulanması için Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çalışma başlatıldı.Ekiplerce yapılan 15 kilometre uzunluğundaki sulama kanalıyla arazilere su ulaştırıldı.Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun yapılan çalışmaları inceledi, hizmetin hayırlı olmasını diledi.

Mahalle Muhtarı Şahabettin Irtak ise "Daha önce böyle bir şeyi görmek mümkün değildi. Buralardan herhangi bir tarım ürünü alamıyorduk. Mahalle halkımızdan çoğu susuzluk nedeniyle göç ediyordu. Şimdi suya kavuşmamızla mahallemize geri dönüşler başladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.Mahalle sakini İdris Erdoğan da 50 yıldır yaşadıkları su sıkıntısının giderildiğini ifade etti.