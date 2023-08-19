Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam 50 yıldır esaret altında tutulan Lolita'dan üzen haber

        50 yıldır esaret altında tutulan Lolita'dan üzen haber

        ABD'nin Miami kentindeki bir akvaryumda 50 yılı aşkın süredir esaret altında tutulan Lolita isimli balina öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        50 yıldır esaret altındaydı! Lolita'dan üzen haber
        ABONE OL
        ABONE OL

        Katil balina (Orka) Lolita, yakalandığı Pasifik Okyanusu'na bırakılması planlanırken ABD'nin Miami kentindeki 50 yılı aşkın süredir esaret altında tutulduğu akvaryumda öldü.

        Aynı zamanda Tokitae olarak da bilinen Lolita'nın tutulduğu Miami Seaquarium'dan yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Lolita'nın böbrek rahatsızlığı nedeniyle öldüğü bildirildi.

        Açıklamada, Lolita'nın son iki gün içinde ciddi rahatsızlık belirtileri göstermeye başladığı ve çabalara rağmen tedaviye yanıt vermediği kaydedildi.

        Katil balinanın Pasifik Okyanusu'na taşınması sürecini finansal olarak destekleyen Amerikan futbol takımı Indianapolis Colts'un sahibi Jim Irsay, "Lolita'nın aramızdan ayrılması beni derinden üzdü" dedi.

        REKLAM

        Irsay, katil balinayı evine geri götürmek için gösterilen tüm çabalardan dolayı onur duyduğunu ve bu şekilde teselli bulduğunu ifade etti.

        Lolita, 1970'te 4 yaşındayken yakalanıp Miami Seaquarium'a satılmıştı.

        2022'den beri halka açık gösteri yaptırılmayan Lolita, 6 metre derinliğindeki tankta yaşıyordu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Katil balina Lolita
        #Tokitae
        #Balina
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Nem bulutu! Antalyalılar denize koştu
        Nem bulutu! Antalyalılar denize koştu
        Kaza fotoğrafını çektirmek istemedi! 14 el ateş etti!
        Kaza fotoğrafını çektirmek istemedi! 14 el ateş etti!
        Prof. Dr. Gökçen Orhan son yolculuğuna uğurlandı
        Prof. Dr. Gökçen Orhan son yolculuğuna uğurlandı
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Havalar sıcak ve bunaltıcı! Alarm zilleri kuraklık için çalıyor
        Havalar sıcak ve bunaltıcı! Alarm zilleri kuraklık için çalıyor
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        İngilizlerin Nelsson ısrarı sürüyor!
        İngilizlerin Nelsson ısrarı sürüyor!
        İskenderun yine sular altında!
        İskenderun yine sular altında!
        İstanbul depreme nasıl hazırlanacak?
        İstanbul depreme nasıl hazırlanacak?
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        Sirkeci-Kazlıçeşme hattında test sürüşü
        Sirkeci-Kazlıçeşme hattında test sürüşü
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa