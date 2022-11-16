50 yıl sonra yeniden Ay'a yolculuk: NASA, en güçlü roketi Artemis'i başarıyla fırlattı

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), insanlığın yeniden Ay'a gidişine yönelik planının ilk adımı olarak şimdiye kadarki en güçlü roketi Artemis'i bugün başarıyla fırlattı.

Artemis, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden yerel saatle 01:47'de (TSİ 09.47) fırlatıldı.

NASA'dan fırlatılış anında yapılan yayında "Yeniden hep birlikte Ay ve ötesine dönüyoruz" denildi.

Amerikalı astronot Neil Armstrong, 20 Temmuz 1969’da Eagle uzay aracından çıkıp "İnsan için küçük ama insanlık için büyük bir adım" diyerek Ay’ın yüzeyine ayak basmıştı. 1969-1972 arasında 6 Apollo misyonu boyunca 12 astronot Ay’da yürümüştü.

SLS-Orion uzay aracıyla yürütülen Artemis programı ise NASA'nın gerçekten de Ay ve daha sonra Mars'a gidişi hedeflediği uzun vadeli bir uzay keşif projesinin ilk adımını oluşturuyor.

Uzay aracı Ay'ın etrafında mürettebatsız 6 haftalık bir test uçuşu gerçekleştirip Dünya'ya dönecek.

"Artemis1" olarak adlandırılan SLS-Orion uzay aracının ilk seferi, NASA astronotlarını taşıyacak kadar güvenilir olup olmadığının da bir denemesi olmuş olacak.

Artemis aslında Ağustos ayının sonunda fırlatılacaktı fakat teknik bazı aksaklıklar nedeniyle uzaya gönderilmesi üç kez ertelendi.

Eylül başındaki ikinci deneme yakıt sızıntısı, ay sonuna doğru planlanan üçüncü deneme ise Ian Kasırgası nedeniyle geciktirildi.

NASA SLS roketinin dört adet RS-25 (Uzay Mekiği Ana Motoru olarak da biliniyor) motoru var

Artemis nedir?

Dünyanın en güçlü ve karmaşık roketi olarak tanıtılan Uzay Fırlatma Sistemi SLS Orion, NASA'nın, 1960'lar ve 70'lerdeki Apollo ay programı sırasında uçurulan Saturn V'den bu yana inşa ettiği en büyük yeni dikey fırlatma sistemi.

Orion, Ay ve çevresinde 42 günlük insansız bir misyonu tamamlamak üzere gönderildi ve bu sürenin sonunda San Diego açıklarında Büyük Okyanus’a inerek ilk görevini tamamlayacak.

Öncelikli hedef, 50 yıl aradan sonra insanı yeniden Ay yüzeyine götürmek.

Orion'un ilk seferi Artemis 1 bu kez mürettebatsız. Fakat her şey yolunda giderse astronotlar 2025'ten itibaren daha karmaşık görevler için gemiyi kullanacaklar.

Reuters Orion NASA'nın şimdiye kadar kullandığı en güçlü roket

Artemis yeni Apollo mu?

Amerikalı astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 1969 yılında Ay'daki ilk adımlarını attıklarında, uzayla araştırmalarının altın çağını başlatmışlardı.

Apollo programı, gezegenimize, uzaya ve kendimize bakışımızı değiştirdi.

Şimdi 50 yıl sonra Ay yeniden insanlığın gündeminde ve Artemis, Apollo seferlerine tanık olamamış kuşaklara bu heyecanı yaşatacak.

1960'lardan bu yana uzay teknolojisi çok büyük ilerlemeler kaydetti ve bu da bu kez, gerek Ay gerekse de genel olarak uzay hakkında çok daha kapsamlı bilgiler edinilebileceği anlamına geliyor.

Artemis'in misyonu bu kez daha uzun vadeli ve daha kapsamlı büyük bir planın parçası.

NASA, Ay'a önce ilk kadın ve ilk beyaz olmayan astronotun ayak basmasını hedefliyor. Bu, uzayın insanlığın tamamının keşfine açık olduğu mesajı verilecek.

Bunu izleyen adım olarak Ay yüzeyinde bir uzay istasyonu kurulması ve astronotların orada daha uzun süreler kalabilmesi hedefleniyor.

Ve, Ay'a iniş sadece bir başlangıç. NASA'nın gözü daha uzaklara, Mars'a gitmekte. Hedef önümüzdeki 20 yıl içerisinde Mars'a insan gönderebilmek.

Aya yolculuk 3 gün sürüyor ama Mars çok daha uzakta ve buraya ulaşmak çok daha zorlu bir hedef.

Ve işte o gerçekleşirse, insanlığın uzay macerasında gerçekten çok büyük bir mesafe katedilmiş olacak.

Kısa vadede şimdilik, Orion Ay'a yaklaşırken uzaya bırakılacak olan 10 adet ayakkabı kutusu büyüklüğünde uydu, uzayın derinliklerinde bilimsel deneyler ve teknolojik incelemeler yapmayı sürdürecek.