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50 yıl hapisle aranan hükümlü kadın yakalandı

Kayseri'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 50 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 42 yaşındaki K.Ç. isimli kadın hükümlü, polis ekiplerince yakalandı

Giriş: 23.04.2023 - 18:18 | Güncelleme: ABONE OL
50 yıl hapisle aranan hükümlü kadın yakalandı
50 yıl hapisle aranan hükümlü kadın yakalandı
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DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'mala zarar verme' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından hakkında kesinleşmiş 50 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.Ç. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda hükümlünün Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesindeki adresinde saklandığı belirlendi. Hükümlü kadın, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan K.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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