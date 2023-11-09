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2019 yılında 47 milyar dolar değer biçilen ortak ofis firması WeWork, ABD'de iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.

New Jersey federal mahkemesinde faaliyetini sürdürmesine yardımcı olacak 11. bölüm iflas koruması için başvuruda bulunan şirket, teminatlı senet sahiplerinin büyük çoğunluğu ile anlaşmalar yaptığını ve "operasyonel olmayan" kiralamaları azaltmayı amaçladığını söyledi.

ABD VE KANADA'DAKİ FAALİYETLERİ ETKİLENECEK

Şirketin verdiği bilgiye göre iflas şirketin ABD ve Kanada'daki işlerini etkileyecek. İflas başvurusuna göre şirket 10 milyar ila 50 milyar dolar arasında değişen borçlar bildirdi.

WeWork CEO'su David Tolley "Sermaye yapımızı güçlendirmek ve Yeniden Yapılandırma Destek Anlaşması yoluyla bu süreci hızlandırmak için birlikte çalıştığımız finansal paydaşlarımızın desteği için derin şükranlarımı sunuyorum, Toplumumuzu desteklemek için ürünlerimize, hizmetlerimize ve dünya standartlarındaki çalışan ekibimize yatırım yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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DEĞERİ 50 MİLYON DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ

WeWork böylece ABD yakın tarihinin en görkemli kurumsal çöküşlerinden birini yaşadı. 2019 yılında Masayoshi Son'un başında bulunduğu SoftBank tarafından yönetilen bir yatırım turunda 47 milyar dolar değer biçilen şirket, beş yıl önce halka açılmayı denedi ve başarısız oldu. Ardından 2021'de halka arz edildi. Belirtilen son hisse değerine göre WeWork'ün piyasa değeri 50 milyon doların altına kadar geriledi.

Pandemi, birçok şirketin kira sözleşmelerini aniden sona erdirmesiyle daha fazla acıya neden oldu ve ardından gelen ekonomik çöküş, daha da fazla müşterinin kapılarını kapatmasına yol açtı.

Bu yılın ilk yarısında WeWork, ofislerinin işletme giderlerinin yanı sıra diğer maliyetler nedeniyle 1 milyar dolardan fazla zarar ettiğini açıklamıştı.

Büyük bir teknoloji şirketi gibi davranmanın verdiği yorgunlukla uğraşan şirket, işinin bazı kısımlarını satmak için çabalıyor ve lokasyonları kapatmaya ya da uzun vadeli kiralamaların ve borçların şartlarını yeniden müzakere ediyor.

DEĞERİNİN YÜZDE 98'İNİ KAYBETTİ

WeWork 2023 genelinde piyasa değerinin yaklaşık yüzde 98'ini kaybetti. Şirket Ağustos ortasında, New York Borsası'nda işlem görmeye devam edebilmek için bir gereklilik olan, hisselerinin tekrar 1 doların üzerinde işlem görmesini sağlamak amacıyla 1'e 40 ters hisse bölünmesini duyurmuştu.

"DOĞRU STRATEJİ İLE AYAĞA KALKABİLİR"

Şirketin eski CEO'su ve kurucu ortağı Adam Neumann başvurunun "hayal kırıklığı" yarattığını aktararak, "2019'dan bu yana WeWork'ün fırsatları değerlendirememesini dışarıdan izlemek benim için zor oldu. Doğru strateji ve ekiple, yeniden yapılanmanın WeWork'ün başarılı bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Eylül ayında, şirket aktif olarak sözleşmelerini yeniden müzakere ettiğini ve bu durumun 'kalıcı olacağını' açıkladı. SEC dosyalarına göre dünya genelinde toplam 777 lokasyonda faaliyet gösteren şirketin 16 milyar dolara yakın uzun vadeli kira yükümlülüğü bulunuyordu.

ADAM NEUMANN KİM? WEWORK NASIL KURULDU?

44 yaşındaki Adam Neumann 1979 yılında İsrail'de doğdu. İsrail ordusunda deniz subayı olarak görev yaptıktan sonra 2001 yılında ABD'ye taşındı. Neumann, WeWork'ü kurmadan önce ilginç bir girişimde bulundu.

Adam Neumann WeWork öncesindeki günlerini şöyle anlattı: "WeWork'ü kurmadan önce Brooklyn Dumbo'da bir bebek giyim şirketinin sahibiydim. Krawlers adlı şirket, emekleyen bebekler için dizleri yastıklı kıyafetler satıyordu. Küçük bir firmada baş mimar olan kurucu ortağım Miguel McKelvey ile aynı binada çalışıyorduk. O zamanlar yanlış yönlendirilmiştim ve enerjimi tümüyle yanlış yerlere harcıyordum."

McKelvey ve Neumann çalıştıkları binanın kısmen boş olduğunu görünce diğer girişimciler için bir ortak çalışma alanı açma fikrine kapıldılar. McKelvey ve Neumann, ev sahibini ikna ettikten sonra 2008 yılında Green Desk adında bir girişimin ilk katını açtılar. Bu durum daha sonra WeWork adını alacak olan şirketin erken bir doğuşuydu. Şirketin odak noktası, geri dönüştürülmüş mobilyalar ve rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik içeren sürdürülebilir ortak çalışma alanlarıydı.

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Green Desk hızla büyüdü ancak Neumann ve McKelvey sonunda işi ev sahipleri Joshua Guttman'a sattılar ve ilk WeWork alanını 2010 yılında New York'ta açtı.

Neumann'ın CEO'luğunda WeWork, yaklaşık 40 ülkede 120'den fazla şehirdeki ticari binalarda ortak çalışma masası alanı sağlayacak şekilde genişledi. Şirkete 47 milyar dolar değer biçildi.

HALKA AÇILMAK İSTEYİNCE GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Şirket 14 Ağustos 2019 tarihinde halka arz için başvuruda bulundu. Halka arz başvurusu, kamuoyuna şirketin para kaybettiren mali durumuyla ilgili şimdiye kadarki en iyi görüntüyü verdi. Özellikle 2018'de 1,8 milyar dolar gelirle 1,6 milyar dolar zarar ile.

Ancak dosyalar, WeWork'ün Neumann'a, şirketin Ocak 2019'da We Company olarak isim değiştirmesi için "We" ailesi ticari markalarının ticari marka hakları için 6 milyon dolardan biraz daha az ödeme yaptığını gösterdi.

Yaygın eleştirilerin ardından Neumann parayı geri ödedi.

Halka arz belgeleri ayrıca Neumann'ın WeWork ile ilgili bir sıra çıkar çatışmasını da ortaya çıkardı.

Neumann'ın WeWork binalarıyla kişisel mali bağları olduğu ortaya çıktı, ve eşi Rebekah Neumann'ın artık şirketi yönetememesi halinde bir sonraki CEO'ya karar verecek üç kişiden biri olarak listelendi.

WeWork, Neumann'ın bir sonraki CEO'nun seçilmesine yardımcı olma yetkisini kaldırarak gücünü sınırlayarak kendisinin ve Neumann'ın aile üyelerinden herhangi birinin yönetim kurulunda görev yapmasını yasakladı.

Belgeler, Neumann'ın WeWork'te kendisine hisse başına 20 oy ve şirket üzerinde çoğunluk kontrolü sağlayan özel hisselere sahip olduğunu da açıkladı.

WeWork'ün Eylül 2019'da yaptığı ve şirketin değerlemesini 47 milyar dolardan 20 milyar doların altına düşürdüğü tadil edilmiş halka arz başvurusunda gücü sınırlıydı.

WeWork'ün yönetim kurulu, Neumann'ın CEO'luk görevinden alınması olasılığını görüşmek üzere eylül 2019'da toplantı yaptı.

Neumann 24 Eylül'de WeWork CEO'luğu görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Neumann yaptığı açıklamada, son haftalarda "önemli bir dikkat dağıtıcı" haline geldiğini ve istifa etmesinin şirketin "en iyi çıkarına" olduğunu söyledi.

WeWork'un iki yöneticisi Sebastian Gunningham ve Artie Minson - eş CEO'lar olarak onun yerini aldı.

Şirket daha sonra S-1 başvurusunu geri çekerek halka arzını resmi olarak erteledi.

WeWork'ün en büyük yatırımcılarından biri, şirkete 10 milyar dolardan fazla yatırım yapmış olan Japon yatırım şirketi SoftBank'tı.