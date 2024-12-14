50 metrelik terzide 'zamanda yolculuk'

İstanbul'da uzun yıllar terzilik ve kostüm tasarımcılığı yapan Maksut Bakırcı, 15 yıl önce biriktirmeye başladığı ve sayısı 3 bine yaklaşan tarihi eşyaları memleketi Rize'de açtığı terzi dükkanında sergiliyor.

Pazarköy köyünde 50 metrekarelik dükkanda terzilik yapan Bakırcı, aralarında bakır tencereler, eski nesil fotoğraf makineleri, daktilo, eski nesil tansiyon aletleri ile dönemin enstrümanlarının yer aldığı koleksiyonu hemşerilerine açtı.

Bir yandan dikiş makinesi ile mesleğini sürdürmeye çalışan Bakırcı, diğer yandan tarihi eser biriktirmeyi sürdürüyor. Dükkanına girenlerin adeta tarihte yolculuğa çıkartan Bakırcı, terzihanesini zamanla köyünün kültür evine dönüştürmeyi amaçlıyor.

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"15 SENEDİR ANTİKA ÜRÜNLER TOPLUYORUM"

Terzihanesinde yaklaşık 3 bine yakın eser sergilediğini söyleyen Bakırcı, "Mesleğim terzilik. Hemen hemen 35 yıldır terzilik yapıyorum. Bu işe antikacılar çarşısında gezerek başladım. Yaklaşık 15 senedir pazarlardan antika ürünler topluyorum. Köyümüze böyle bir terzihane açalım dedik. Biblolar, eski çalgılar, tencereler, tavalar var. Yine dönemin testereleri olsun, aklınıza gelecek her şey burada var. Burada yaklaşık 3 bine yakın ürün var. Buraya gelen kişiler çok beğeniyor ve bazı ürünleri almak istiyorlar ama ürünleri satmıyoruz. Rize'de böyle bir terzihane yok, Türkiye'de çok az var" diye konuştu.