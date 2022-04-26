50 metre uzunluğundaki kumda rekor denemesi

Lara Halk Plajı'nda yer alan, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin ilgi gösterdiği Uluslararası Kum Heykel Festivali, bu sezon 'Uzay' temasıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.
Uzaya gönderilen Sputnik ve Apollo gibi bilinen roketlerin replikalarının sergileneceği alanın etkinlik kapsamında, Yuri Gagarin, Apollo 11 ve Neil Armstrong, Hubble Uzay Teleskobu ve Mars'ta kolonileşmeyi konu edinen kum heykeller için 25 kum heykeltıraş 10 bin ton kum kullanarak çalışmalarına sürdürüyor.
Festival alanını gezenler, uzay ve insan konusunu işleyen heykellerin yanı sıra, uzay temalı Star Trek, Star Wars gibi kült filmlerden esinlenilerek yapılacak heykelleri de görme şansı bulacak.
Festival direktörü Cem Karaca, serginin ana konusunu oluşturan kum heykellerin 2022 temasının, insanlığın uzaya ulaşmak için verdiği mücadeleyi yansıtacağını söyledi.
Karaca, Leonardo Da Vinci'nin tasarımlarından, insanlı ilk roket denemesini yapan Lagari Hasan Çelebi ile Galata Kulesi'nden kanatlı uçuş yapan Hazerfen Çelebi'ye, ilk uçağı yapan Wright kardeşlerden Sputnik 1 uydusu, Apollo 11 ve Space X'e uzanan uzay ve insan etkileşimini ele alacaklarını belirtti.
Geniş bir çerçevede insanları sıkmadan eğlendirerek, uzaya olan macerasını öğreten bir tema işlemek istediklerini vurgulayan Karaca, "Uzayla ilgili çekilmiş kült uzay filmlerinden sahneleri ve kahramanları canlandırdık. Heykeltıraşlarımız, heykellerin yapımına devam ediyor. 1 Mayıs itibarıyla tamamlayıp ziyarete açmayı planlıyoruz" dedi.
Cem Karaca, 50 metre uzunluğunda bin ton kum kullanılarak, alanda bir de rekor denemesi yapacaklarını ifade etti.
Rekorun 50 metre uzunluğundaki kumun üzerine bir günde tema işleyeceklerini belirten Karaca, şunları dile getirdi:
"Heykeltıraşlarımız sabah saat 9'da çalışmaya başladı, akşam 7'ye kadar bunu bitirmeyi planlıyoruz. Bütün heykeltıraşlarımız bu çalışmayı şu anda yürütüyorlar. Bir gün içinde en hızlı, en uzun ve en çok kum kullanılarak yapılmış temayla Guinness rekorlar kitabına girmeyi hak eden bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Bununla ilgili hızlı bir şekilde çekimlerimizi yapıyoruz, kanıtlarımızı Guinness'e gönderip umarım kısa bir süre içinde bu rekoru kazanarak hem Antalya'mızın hem de ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmuş olmak istiyoruz. 25 kişilik ekiple bu işi yapıyoruz."
Karaca, alanda 1 Mayıs'ta ziyaretçilerini ağırlamayı planladıklarını aktardı.
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