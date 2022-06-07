50 göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında bölge illeri ve Kocaeli'de yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 50 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı. Yabancı uyruklular bugün sınır dışı edildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."