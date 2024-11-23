Bakan Işıkhan: "50 bine yakın iş arayan vatandaşımıza işverenler tarafından ulaşıldı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından İŞKUR'a kayıtlı iş arayan kişilerin verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Aday Havuz Sistemi sayesinde işverenler ile İŞKUR’a kayıtlı iş arayan vatandaşların buluşturulduğunu belirten Işıkhan, "23 Eylül’den bugüne; 50 bine yakın iş arayan vatandaşımıza işverenler tarafından ulaşıldı. Sistem üzerinden 34 bin 736 sorgulama yapıldı. Yenilikçi uygulamalar ile iş gücü piyasasını daha verimli hale getirmeye ve istihdamımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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