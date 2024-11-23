Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.549,89 %1,94
        DOLAR 34,5655 %0,23
        EURO 36,0240 %-0,51
        GRAM ALTIN 3.005,46 %1,47
        FAİZ 40,55 %-1,93
        GÜMÜŞ GRAM 34,69 %1,58
        BITCOIN 98.560,00 %-0,86
        GBP/TRY 43,3490 %-0,46
        EUR/USD 1,0418 %-0,53
        BRENT 75,17 %1,27
        ÇEYREK ALTIN 4.913,93 %1,47
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan: "50 bine yakın iş arayan vatandaşımıza işverenler tarafından ulaşıldı" - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan: "50 bine yakın iş arayan vatandaşımıza işverenler tarafından ulaşıldı"

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 23 Eylül'den bu yana İŞKUR aracılığıyla yaklaşık 50 bin iş arayan vatandaşa işverenler tarafından ulaşıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 11:59 Güncelleme: 23.11.2024 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        "50 bine yakın iş arayan vatandaşımıza işverenler tarafından ulaşıldı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından İŞKUR'a kayıtlı iş arayan kişilerin verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

        Aday Havuz Sistemi sayesinde işverenler ile İŞKUR’a kayıtlı iş arayan vatandaşların buluşturulduğunu belirten Işıkhan, "23 Eylül’den bugüne; 50 bine yakın iş arayan vatandaşımıza işverenler tarafından ulaşıldı. Sistem üzerinden 34 bin 736 sorgulama yapıldı. Yenilikçi uygulamalar ile iş gücü piyasasını daha verimli hale getirmeye ve istihdamımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Görme engelli dağcı: Bastığım yerleri tabanımla görüyorum
        Görme engelli dağcı: Bastığım yerleri tabanımla görüyorum
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
        28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa