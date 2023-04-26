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50 bin lira borcu olan galericiyi kardeşinin yanında bıçakla öldürdü

Bursa'da emlakçı Engin A., sokakta karşılaştığı, kendisine 50 bin lira borcu olduğu iddia edilen oto galerici Uğur Ermiş'i bıçakla öldürdü. Ermiş'in yanındaki kardeşi de Engin A.'yı tabancayla bacaklarından vurdu

Giriş: 26.04.2023 - 18:35 | Güncelleme: ABONE OL
50 bin lira borcu olan galericiyi öldürdü
DHA

Bursa'da emlakçı Engin A. (41), kendisine 50 bin lira borcu olan oto galerici Uğur Ermiş'i (41) bıçaklayarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre olay, saat 04.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşi Oğuz Ermiş (40) ile sokakta yürüyen Uğur Ermiş, 50 bin lira borcu olan Engin A. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Engin A. cebinden çıkardığı bıçakla, belindeki tabancayı çekmeye çalışan Uğur Ermiş'i bıçakladı. Ermiş kanlar içinde kalırken, yanındaki kardeşi Oğuz Ermiş, yere düşen tabancayı alıp, Engin A.'nın bacaklarına ateş etti.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uğur Ermiş ile Engin A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Uğur Ermiş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Oğuz Ermiş ise polis tarafından gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Uğur Ermiş'in oto galerisinin olduğu, emlak işi yapan Engin A.'ya 50 bin lira borcunun olduğu bilgisine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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