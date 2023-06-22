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Coca-Cola Türkiye ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) iş birliğinde, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi, sekizinci yılında yoluna daha da güçlenerek devam ediyor. Projenin yeni dönemi, lansman etkinliği ile duyuruldu.

Etkinlikte, bugüne kadar 450 binden fazla kadının hayatına dokunan ve yeni döneminde kapsamı daha da genişleyen Kız Kardeşim Projesi'nin yeni programları anlatıldı. Sektör temsilcileri, öğrenciler ve alanında önemli başarılar elde etmiş genç yıldızların yer aldığı etkinlik, Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanı Sedef Salıngan Şahin ile Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, proje paydaşı Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) Başkanı Pınar Ilgaz, projede iş birliği yapılan kurumlardan Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Banu Taşkın ve Ahbap Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Levent’in katılımıyla gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, “Etki alanını sürekli genişlettiğimiz Kız Kardeşim, yeni döneminde daha çok genç kadın lider ve kadın kahraman oluşmasına katkı sağlamak amacıyla 18-25 yaş arası genç kadınların yanında olacak. Projemizi; gençlerin kendilerini tanımaları, onlara çizilen yol ve rol yerine kendi hayallerinin gerçekleşmesine giden yol için bir fırsat sunabilmeyi, ilham bulmalarını ve kendilerinin de genç kadınlara ilham vermelerini sağlayacak şekilde güncelledik. Gücümüz kız kardeşimiz, hedefimiz ise kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlü şekilde yer aldığı bir dünya. Bu yolda durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle projenin yeni döneminde bizimle yol arkadaşlığı yapan Özel Sektör Gönüllüleri Derneği, Türk Eğitim Vakfı, Davranış Bilimleri Enstitüsü ve Ahbap Derneği’ne teşekkür ederim" dedi.

"250 MENTOR İLE KIZ KARDEŞİM AĞI OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) Başkanı Pınar Ilgaz ise konuşmasında "Kadınların yaşam kalitesini arttırma gücünü ve toplumu geliştirme yönünde ivme yaratan rolüne inanıyoruz. ÖSGD olarak, bu proje ile genç kadınlarımızın kendilerini görünmez sınırlarından öteye taşıyacak cesaret ve ortamı yaratmak için gönüllülerimizle destek vermekten çok mutluyuz. Farklı sektörlerden, toplamda 250 gönüllü mentorumuzla genç kadınların güç ve cesaret kazanması, doğru örneklerle buluşup kendi yollarında rehberlik edecek kız kardeşlik ağı oluşturmalarını hedefliyoruz. Toplumun kadınların cesareti, şefkati ve yılmaz çabaları ile geliştirilmesi yönündeki her türlü desteği vermeye gönüllüyüz" dedi.

"300 KADINA BURS DESTEĞİ SAĞLANDI"

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Banu Taşkın şirket olarak toplumsal cinsiyet eşitliği esasında kız öğrencilerin iyi bir eğitim almaları bilinçli ve donanımlı bireyler olabilmeleri için çalıştıklarını aktararak, "Parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğumuz bu iş birliği kapsamında 2022-2023 eğitim döneminden itibaren, afetzede 300 genç kadın öğrencimize burs desteği vererek onların hem bugününü hem de geleceklerini güçlendiren Coca-Cola Türkiye ailesine bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz” sözlerini kullandı.

Etkinliğe çevrimiçi katılan Ahbap Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Levent, Kız Kardeşim Projesi Yıldızlar Karması Programı kapsamında spor, sanat ve toplumsal fayda alanında hayallerine koşan başarılı kadınların belirlenmesi için çalışacaklarını belirtti.

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