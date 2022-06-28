Mahkemeden 5 zincir markete ret

Rekabet Kurulu'nun 5 zincir markete ve 1 tedarikçi firmaya verdiği cezanın iptaline yönelik Ankara İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada karar çıktı.

Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi, Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi, Şok Marketler Tic. Aş., Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101) ve Savola Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Ankara İdare Mahkemesi nezdinde Rekabet Kurumu'nun rekabet ihlali nedeniyle aldığı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açmış oldukları davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi.

Böylelikle söz konusu tüm zincir marketlerin talebi reddedilmiş oldu, esasa ilişkin dava ise devam ediyor.