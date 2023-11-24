"5 yıldır her gece ölüm korkusuyla yaşadım"

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İddialar üzerine kayınvalidesi Zeynep Hanım telefonla canlı yayına katıldı. Oğlunun madde bağımlısı olduğunu, cezaevinden çıktıktan sonra da kötü alışkanlıklarına devam ettiğini, oğlunun Kübra’dan boşanmak istemediğini ve ailesi olarak oğullarına söz geçiremediklerini söyledi.

Daha sonra Kübra’nın kocası Yunus da telefonla bağlanarak evliliklerinin bu noktaya gelmesinin sebebinin kendisi olduğunu kabul etti. Didem Arslan Yılmaz’ın psikolojik tedavi için öneride bulunması üzerine, iyi olduğunu ve buna gerek olmadığını söyledi. Yıllarca çocuklarını görmek istemediğini ancak onları çok özlediğini ifade etti. Didem Arslan Yılmaz’a stüdyoya geleceğini ve boşanmayı kabul ettiğini söyledi.

Kocasının 10 yıldır hiçbir verdiği sözü tutmadığını söyleyen Kübra, Yunus’un stüdyoya gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Kübra ve Yunus boşanacak mı? 5 yıl sonra karı kocanın ilk yüzleşmesi ne olacak? Yanıtları; Show TV’de hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekranlara gelecek.