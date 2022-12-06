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Haberler Girişimcilik

5 yılda ekosistemde 24,5 milyon TL'lik değer yarattı

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı'da ödül kazananlar da açıklandı. Erken Aşama, İleri Aşama, İş birliği ve Gençlik kategorilerinde birinci olan sosyal girişimcilere 120 bin liralık para ödülü takdim edildi. Kale Grubu'nun, sosyal girişimcilere destek olmak, onların yarattığı pozitif etkiyi çoğaltmak amacıyla hayata geçirdiği programın, geride bıraktığı 5 yılda ekosistemde 24.5 milyon TL'lik katma değer yarattığı bildirildi

Giriş: 06.12.2022 - 13:35 | Güncelleme: ABONE OL
5 yılda ekosistemde 24,5 milyon TL'lik değer yarattı
HABERTURK.COM

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı'nın altıncı yılında ödül kazananlar da açıklandı.

Impact Hub Istanbul'un desteğiyle düzenlenen programda, 300'e yakın başvuru arasından yapılan değerlendirme sonucunda, Erken Aşama kategorisinde 'Esmiyor', İleri Aşama kategorisinde 'Up School', İş Birliği kategorisinde 'This Mana & Yargıcı', Gençlik kategorisinde ise 'Biriktir' ödüle değer bulundu.

Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, ülkemizdeki sosyal girişimcilerin sayısının artması gerektiğini belirterek, "Sosyal fayda üreten ve ülke ekonomisine katkıda bulunan bir şirket olarak, yolumuzun sosyal girişimcilerle kesiştiğini gördük, bu girişimlerin büyümesi için desteklenmesine katkı sunmayı amaçladık" dedi.

Program kapsamında, Erken Aşama, İleri Aşama, İş birliği ve Gençlik kategorilerinde birinci olan sosyal girişimcilere 120 bin liralık para ödülü takdim edildi.

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