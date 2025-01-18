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        Haberler Gündem Çevre 5 yılda denizlerden 245 bin ton çöp toplandı | Son dakika haberleri

        Sıfır Atık Mavi Hareketi ile 5 yılda denizlerden 245 bin ton çöp toplandı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamındaki "Sıfır Atık Mavi Hareketi"nin "Birinci 5 Yıllık İl Eylem Planları" tamamlandı. 5 yılda denizlerden 20 bin 500 kamyonu doldurabilecek kapasitedeki 245 bin ton deniz çöpü toplandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 14:55 Güncelleme: 18.01.2025 - 14:55
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        5 yılda denizlerden 245 bin ton çöp toplandı
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        "Sıfır Atık Mavi" Birin Eylem Planı tamamlandı. 5 yılda denizlerden 20 bin 500 kamyon dolusu 245 bin ton çöp toplandı.

        Deniz çöpleriyle mücadele kapsamında hayata geçirilen Sıfır Atık Mavi Hareketi, 10 Haziran 2019’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirildi.

        Bu kapsamda yayımlanan Deniz Çöpleri İl Eylem Planları’nın Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi ile 28 kıyı ilinde deniz çöpleri toplanıyor.

        İl Eylem Planları ile deniz çöpleri oluşumunun kaynağında önlenmesi için bölgeye özgü tedbirler alınırken; kıyı, deniz yüzeyi ve deniz dibindeki çöplerin temizlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

        Ayrıca, ulusal düzeyde eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yaygınlaştırıldı.

        Sıfır Atık Mavi Hareketi ve "Birinci 5 Yıllık İl Eylem Planları" sonucunda denizlerden 245 bin ton çöp temizlendi.

        Yani; denizler 20 bin 500 kamyon dolusu çöpten kurtarıldı. Bu çöpler uygun bertaraf yöntemleriyle çevreye zarar vermeyecek şekilde yönetildi.

        2024 yılında ise denizlerden 25 bin 480 ton deniz çöpü toplandı. 2025 yılı itibarıyla "İkinci 5 Yıllık Deniz Çöpleri İl Eylem Planları" yürürlüğe girdi. Bu planlarla deniz çöpleriyle mücadele daha da kapsamlı hale gelecek.

        Deniz çöpü nedir?

        Deniz çöpleri, plastik poşetler, şişeler, balık ağları, tek kullanımlık plastikler ve sigara izmaritleri gibi doğada uzun süre kaybolmayan maddelerden oluşan, deniz ekosistemine zarar veren atıklardır.

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        #çevre haberleri
        #deniz çöpü
        #sıfır atık mavi hareketi
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